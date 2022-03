Mit Waffe bedroht: Furchtlose Angestellte verhindern Überfall auf Tankstelle in Bayern

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Fürth haben Angestellte einer Tankstelle einen Raubüberfall verhindert. Ein Täter konnte gefasst werden, sein Komplize ist noch auf der Flucht.

Fürth - Am Freitagabend (18. März) verhinderten furchtlose Angestellte einen Überfall auf eine Fürther Tankstelle, so das Polizeipräsidium Mitelfranken. Gegen 23.20 Uhr versuchten zwei maskierte Männer sich Zutritt in eine Tankstelle in der Nürnberger Straße zu verschaffen. Während einer der beiden verdächtigen Kriminellen im Außenbereich der Tankstelle zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedrohte, betrat sein Komplize den Innenraum und ging sofort in Richtung Kasse. Doch dann nahm der Überfall eine überraschende Wende. Der Angestellte hinter der Kasse ergriff wie aus dem Nichts die Initiative und versperrte dem Räuber den Weg. Mithilfe einer seiner beiden Mitarbeiter konnte er den Eindringling schließlich überwältigen und festsetzen. Der zweite Kriminelle hingegen konnte die Flucht ergreifen.

Fürth/Bayern: Tankstellenüberfall! Ein Räuber noch immer auf der Flucht

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen sofort fest und fahndet nun nach dem flüchtigen Komplizen. Jedoch bis heute ohne Erfolg. Der festgenommene 19-Jährige wird aktuell von der Polizei verhört, doch bis jetzt bewahrt der Tatverdächtige Stillschweigen was seinen Räuberkollegen angeht.

