Wollten angeblich nur Film drehen: Männer lösen vor G7-Gipfel mit Waffen-Attrappen Großeinsatz aus

Wegen des G7-Gipfels steht Garmisch-Partenkirchen unter Hochspannung. Für zusätzliche Aufregung sorgten jetzt vier Männer, die dort mit falschen Waffen unterwegs waren.

Garmisch-Partenkirchen – Das war keine gute Idee: Mit Pistolen und Gewehren haben sich am Sonntag (12. Juni) vier Männer in das Naturwaldreservat Friedergries bei Garmisch-Partenkirchen aufgemacht. Was als spaßiger Ausflug begann, hat nun ernsthafte Folgen. Die Aktion in der Nähe des Ortes, an dem Ende Juni der G7-Gipfel stattfindet, sorgte für viel Aufregung – und löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

Als die Männer mit den Waffen umherzogen, blieben sie nicht lange unentdeckt. Zeugen wurden auf sie aufmerksam und riefen die Polizei. Die rückte mit rund 30 Beamten an, wie ein Sprecher am Montag (13. Mai) berichtete. Vor Ort stellte habe sich dann herausgestellt, dass es sich bei den Waffen um Attrappen handelte.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Männer sorgen mit falschen Waffen für viel Aufregung

Die Männer im Alter von 34, 36, 40 und 41 Jahren hätten zwei Lang- und zwei Kurzwaffen mit sich geführt. Angeblich wollten sie einen Film drehen. Die Deko-Waffen wurden dem Polizeisprecher zufolge sichergestellt. Die Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Waffenbesitzes.

Es ist wohl ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um mit falschen Waffen durch den Wald zu streifen. Schließlich findet vom 26. bis 28. Juni 2022 im nahen Schloss Elmau der G7-Gipfel statt. Die Vorbereitung der Sicherheitsmaßnahmen für das Treffen sind in vollem Gange.

