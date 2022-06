„Es ist ein Traum“: Schlossherr zum zweiten Mal Gastgeber des G7-Gipfels in Elmau

Von: Dominik Göttler

Die Spannung steigt: „Dass mehr Menschen gegen unsere Freunde protestieren als gegen die Feinde auf dieser Welt“ ärgert Dietmar Müller-Elmau © PETER KORNATZ

Seit Sonntag hat die Bundesregierung das Zepter in Schloss Elmau in der Hand. Jetzt beginnt die heiße Phase für den G7-Gipfel, der zum zweiten Mal in dem Edel-Hotel stattfindet.

Elmau - In wenigen Tagen ist es so weit: Vom 26. bis 28. Juni 2022 kommen die sieben führenden Industrienationen zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau zusammen, um über wichtige geopolitische Themen zu sprechen. Auch beim Gastgeber Dietmar Müller-Elmau steigt langsam die Anspannung.

„Das war schon eine Herausforderung, weil wir diesmal nur drei Monate Zeit hatten, um alles vorzubereiten“, sagt Müller-Elmau. Der größte Stressfaktor war der Landeplatz für die Hubschrauber auf dem Wanderparkplatz unweit des stillgelegten Alpengus. „Aber am Ende haben wir es hinbekommen.“

G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau: Hotelchef hat wenig Verständnis für Protestanten

Der Schlossherr blickt trotz aller Hektik im Vorfeld mit großer Freude darauf, dass die Weltpolitik nach 2015 wieder bei ihm zu Gast ist. „Es ist ein Traum. Dass es jetzt schon zum zweiten Mal klappt, damit kann man nicht rechnen.“ Müller-Elmau sieht es auch als Auszeichnung. „Das ist wie bei einem Künstler: Der freut sich auch, wenn er so gut war, dass er wieder eingeladen wird.“

Der 67-jährige Unternehmer glaubt aber, dass es nicht allein an seinem Haus lag, dass sich die Bundesregierung zum zweiten Mal für Schloss Elmau als Gipfelort entschieden hat. „Die bayerische Polizei hat beim letzten Mal bewiesen, dass sie so eine Lage besser im Griff hat als jedes andere Bundesland.“

Für die auch beim diesjährigen Treffen wieder angekündigten Protestkundgebungen hat Müller-Elmau indes wenig Verständnis. „Warum wird dieser Zirkus nur veranstaltet, wenn der US-Präsident kommt? Das ärgert mich: Dass mehr Menschen gegen unsere Freunde protestieren als gegen die Feinde auf dieser Welt.“

Bundesregierung hat großes Vertrauen in Elmau als Gipfel-Ort: „Ihr wisst ja, wie es geht“

Gipfel-Kritikern aus der Region hält er entgegen: „Natürlich wird beispielsweise der Handel in diesen Tagen Einbußen haben. Aber ich bin überzeugt davon, dass am Ende die gesamte Region von dem Gipfeleffekt profitiert.“

Mit dem zweiten Treffen innerhalb von sieben Jahren sei der Werbeeffekt für den gesamten Landkreis noch viel größer. Die Zusammenarbeit mit den Behörden soll ihm zufolge auch vor dieser Gipfel-Ausgabe sehr harmonisch verlaufen sein. „Ich könnte es mir nicht besser vorstellen.“

Und das Vertrauen der Bundesregierung sei ohnehin groß gewesen. Als ihm am Telefon die Nachricht überbracht wurde, dass Elmau erneut der Gipfel-Ort werden soll, habe man ihm nur gesagt: „Ihr wisst ja, wie es geht.“

