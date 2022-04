„Gärten des Grauens“: Nürnberg verbietet Schottergärten - aus mehreren Gründen

Von: Katarina Amtmann

Ein Schottergarten vor einem Einfamilienhaus. © IMAGO / Arnulf Hettrich

Nürnberg verbietet „Gärten des Grauens.“ Für das Verbot von Schottergärten gibt es gute Argumente. Artenvielfalt ist nur eines davon.

Nürnberg - Sie sind unter dem Schlagwort „Gärten des Grauens“ bekannt geworden: Geschotterte, mit Platten abgedeckte, teils gar mit Plastikpflanzen verzierte Grundstücke. Nürnberg verbietet nun solche Schottergärten - die Stadt ist damit nicht allein. Aus guten Gründen.

„Gärten des Grauens“: Nürnberg verbietet Schottergärten

Schottergärten bieten weder Tieren noch Pflanzen eine Heimat, heizen Siedlungen auf und sind ästhetisch hoch umstritten. Die Stadt Nürnberg hat solche großflächig mit Steinen, Kies, Geröll oder Splitt bedeckten Gartenflächen für Neubauten nun verboten. Die Mittelfranken stehen damit nicht allein da: „Da kommen jede Woche, jeden Monat ein paar Kommunen hinzu“, bilanziert Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag.

Auf Instagram gibt es sogar eine Seite mit fast 100.000 Followern. Dort werden immer wieder „Gärten des Grauens“ geteilt.

Nürnberg verbietet Schottergärten: Problem für Artenvielfalt

„Der Wunsch nach einer Regelung in vielen Städten und Gemeinden in Bayern und ganz Deutschland ist da und zum Teil auch groß, weil Schottergärten, verdichtete Steingärten, Plattungen oder wie man es nennen will, mit Blick auf die Biodiversität, das Binnenklima sowie baukulturell ein Problem sind“, zählt Simon auf.

Über den ästhetischen Aspekt lässt sich streiten, immerhin sind Geschmäcker verschieden. Doch klar ist: Schottergärten sind ein Fiasko für die Artenvielfalt. Summt und brummt, flattert und wuselt es in einem vielfältig angelegten Garten, fühlen sich dem Naturschutzbund NABU zufolge noch nicht einmal Reptilien auf den monotonen Flächen wohl.

Nürnberg: Bei Schottergärten fehlt kühlender Effekt - Hochwassergefahr steigt

Die Steinwüsten heizen sich außerdem bei Sonneneinstrahlung stark auf, der kühlende Effekt der Pflanzen fehlt. Diese stehen auch nicht für das Filtern von Feinstaub zur Verfügung stehen. Zudem lassen die hoch verdichteten - meist mit einem Vlies unterlegten - Schottergärten kaum Wasser versickern, was etwa bei Starkregen zu Überschwemmungen führen kann. Das sind alles Aspekte, die mit Blick auf den Klimawandel als Problem angesehen werden.

Die bayerischen Stadt- und Gemeinderäte stützten sich also auf gute Argumente, wenn sie Schottergärten verbieten. In Nürnberg etwa gilt diese Regelung ab Juni für alle Neubaumaßnahmen - und zwar nicht nur für neue Bebauungspläne, sondern auch bei der Bebauung von Baulücken. „Eine gute Durchgrünung und qualitative Freiflächengestaltung dient dem gesunden Wohn- und Arbeitsumfeld und einem attraktiven Ortsbild und leistet einen aktiven Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel“, begründet Planungs- und Baureferent Daniel Ulrich den Schritt.

Die Franken nutzen dabei eine Möglichkeit, die laut Bauministerium mit der Novelle der Bayerischen Bauordnung zum 1. Februar 2021 neu geschaffen wurde. Seither können die Gemeinden in einer örtlichen Bauvorschrift die Gestaltung und Bepflanzung der unbebauten Flächen von bebauten Grundstücken regeln. „Allerdings ändert diese Satzung wenig an der Nachverdichtungstendenz“, betont Simon. Ob eine Einfahrt, ein Stellplatz, eine Garage, ein Pool neu gebaut werden dürfen, stehe auf einem anderen Blatt. „Die Satzung kann nur regeln, dass dann der letzte Quadratmeter bitte nicht auch noch mit Platte oder Schotter belegt wird.“ (kam/dpa)

