„Ganz schwerer Brummer“: Island-Orkantief mit drastischen Auswirkungen auf Franken-Wetter

Von: Katarina Amtmann

Orkan Zoltan sorgt für Unruhe - auch in Franken. Dort drohen neben Regen und Sturmböen auch orkanartige Böen. „Es wird garstig“, so ein Wetter-Experte.

Nürnberg - Der Mittwoch, 20. Dezember, startet in Franken teilweise sonnig. Am Nachmittag trübt es jedoch ein, am Abend wird es dann sogar regnen. Die Temperaturen liegen bei rund 5 Grad, wie Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de) in seiner Prognose für die Regnitz-Region erklärt.

Orkantief kommt von Island: „Ganz schwerer Brummer“ - In Franken wird es ungemütlich

„Am Donnerstag haben wir es mit einem ganz schweren Brummer zu tun, und zwar mit einem Orkantief, das von Island kommend über Småland nach Osten zieht (Kern am Mittag nahe Lönneberga)“, so Ochs. Das hat Folgen bis nach Franken: „Bei uns ist das Wetter garstig.“ Es drohen lang anhaltende Regenfälle, Gewitter am Abend sowie schwere Sturmböen (Beaufort 10). Vereinzelt sind sogar orkanartige Böen (Beaufort 11) möglich. Die Temperaturen schwanken um 7 Grad.

„Von Freitag bis Sonntag bleibt dieses Tief als Zentraltief über dem Ostseeraum liegen und an seinem Südwestrand geht es bei uns weiter rund“, berichtet der Wetter-Experte. Am Freitag drohen in Franken erneut Böen der Sturmstärke 9. Zudem gehen zahlreiche Schauer nieder - in tiefen Lagen Regen, in höheren Lagen teilweise Schnee. Die Temperaturen im Regnitztal erreichen 4 bis 6 Grad, auf den Jurahöhen 1 bis 3 Grad.

Tief über Sachsen: Sturmböen und Regen in Franken - Keine weiße Weihnachten

In der Nacht zum Samstag zieht dann ein kleines Randtief über Sachsen nach Südosten. Dabei regnet es zeitweise, außerdem treten weitere Sturmböen auf. „Auch am Samstag und Sonntag bleibt es regnerisch, stürmisch und relativ mild mit Temperaturen nahe 5 Grad“, so Ochs weiter. An den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt es wahrscheinlich regnerisch und mild, Sturmböen treten dann aber eher nicht mehr auf. „Es gibt aber immer noch einzelne Variante mit kälterem Wetter und nassem Schnee. Allerdings werden diese immer weniger, d.h. Schnee wird immer unwahrscheinlicher“, berichtet Ochs.

Bis Sonntagabend werden Niederschlagsmengen zwischen 40 mm im Regnitztal und 90 mm in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz erwartet. Im Frankenwald und im Fichtelgebirge sollen sogar 100 bis 120 mm zusammenkommen, das könnte „durchaus ein größeres Hochwasser nach sich ziehen.“ (kam)

