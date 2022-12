Nach 16 Jahren ist Schluss: Nächstes Gastro-Aus in Nürnberg – „Oh man! Ihr werdet so fehlen!“

Von: Katarina Amtmann

Ein Lokal in Nürnberg macht nach 16 Jahren dicht (Symbolbild). © Angelika Warmuth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Erst kürzlich verkündete die Kult-Bar Trocadéro das Aus, nun steht das nächste Lokal in Nürnberg vor der Schließung. Die Gäste reagieren emotional.

Nürnberg - Immer mehr Bars und Restaurants schließen. Die Gründe sind vielfältig: Das Alter der Gastronomen spielt in einigen Fällen eine Rolle, die hohen Energiepreise und die Inflation sind in anderen Fällen ausschlaggebend. Erst kürzlich verkündete die Kult-Bar Trocadéro in Nürnberg das Aus.

Nächstes Gastro-Aus in Nürnberg: „Dann ist es leider soweit“

Schluss ist bald auch im Gasthaus Pegnitztal in Nürnberg. „Noch 10 Tage dann ist es leider soweit, irgendwann hat alles ein Ende, dann schließt das Gasthaus Pegnitztal seine Tür für immer ab“, ist in einem Facebook-Post vom 15. Dezember zu lesen.

Gasthaus Pegnitztal in Nürnberg schließt – „Es war uns eine Ehre“

„Es war uns eine Ehre und wir sind Euch, unseren Mitarbeitern und allen die daran beteiligt waren dankbar für die letzten 16 Jahre…“, heißt es weiter. „Schöne Weihnachtszeit und lasst Euch nicht stressen, besinnt Euch auf das was wichtig ist im Leben!

Danke…“

„Oh man!!! Ihr werdet so fehlen!!!“ – Große Trauer über Schließung vom Gasthaus Pegnitztal in Nürnberg

Zahlreiche Menschen reagieren mit Herz- oder Tränen-Emojis. „Dicken Dank von Herzen für die wunderbaren Jahre bei Euch und das grandios gute Essen“, bedankt sich eine Frau stellvertretend für einen Stammtisch bei dem Lokal. „Sehr schade, ihr habt euer Bestes gegeben“, ist ebenfalls zu lesen. „Oh man!!! Ihr werdet so fehlen!!!“, zeigt sich eine Frau sehr traurig über das Aus.

„Meine lieben Pegnitztal-Nachbarn, ich werde euren immer herzlichen und unkomplizierten Service und das tolle Essen echt vermissen und sag DANKE und alles Gute euch allen“, lautet ein weiterer Kommentar. „Alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht sieht man sich irgendwo irgendwann wieder“, hofft eine Kundin. „Es ist sehr schade, aber nachvollziehbar. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft“, schließt sich ein Mann den guten Wünschen an.

Nürnberger Gasthaus Pegnitztal schließt – Corona, Krieg und Inflation als Gründe

Doch was ist der Grund für das Aus nach 16 Jahren? Mehrere Faktoren haben eine Rolle gespielt, wie einer der beiden Geschäftsführer erklärte: Corona, der Ukraine-Krieg, die Inflation und die Energiekrise, dazu kommen noch nötige bauliche Veränderungen – zu viel, wie Thomas Hoffmann dem Portal fein-raus.de sagte. (kam)

