Gebäude brennt lichterloh: Sogar Bundesstraße über Stunden gesperrt

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

150 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in Weißdorf im Einsatz. Die Scheune musste nach den Löscharbeiten abgerissen werden.

Weißberg - Am Montagabend, 4. Dezember, geriet eine Scheune in der Münchberger Straße in Weißdorf (Landkreis Hof) in Vollbrand, was einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr auslöste. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Landkreis Hof musste die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften ausrücken. © NEWS5 / Fricke

Feuer in Franken: Scheune muss nach Brand abgerissen werden

Gegen 20.40 Uhr erreichten Notrufe die Einsatzkräfte, als Zeugen den Brand des Schuppenanbaus meldeten. Glücklicherweise hatten die Bewohner das angrenzende Wohnhaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Beim Eintreffen der Polizei und der umliegenden Feuerwehren stand der Schuppenanbau sowie die angrenzende Scheune bereits in Vollbrand.

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte die Scheune aufgrund der schweren Beschädigungen nicht gerettet werden und musste nach den Löscharbeiten abgerissen werden. Die Bundesstraße B289 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. 150 Feuerwehrleute sowie 30 Rettungskräfte waren im Einsatz, außerdem mehrere Streifen der Polizei.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

150.000 Euro Sachschaden bei Feuer im Landkreis Hof

Der entstandene Brandschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die genaue Ursache des Feuers ist bisher unklar, daher hat die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen aufgenommen. (kam)

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.