„Leiser und qualvoller Tod“: Schon drei Badetote in Bayern – Retter warnt vor unterschätzter Gefahr

Von: Felicitas Bogner

Badefreuden kann man in vielen Seen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen genießen, wie hier im Starnberger See. Dabei sollte man aber immer auf die Sicherheit achten. © Ursula Düren / dpa

Bayernweit gab es schon kurz nach Beginn der Badesaison schon drei Ertrinkungstote. Einer davon verunglückte beim Schwimmen in Lenggries. Heinz Eger von der Kreiswasserwacht warnt vor Sorglosigkeit an und im Wasser.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Obwohl die Badesaison erst seit wenigen Woche läuft, sind schon drei Menschen in Bayern ertrunken. Einer davon, ein 15-jähriger Münchner, wurde Anfang Mai von örtlichen Einsatzkräften aus der Walchen nahe dem Sylvensteinsee geborgen. „Wir warnen erneut und mit Nachdruck davor, mit zu viel Sorglosigkeit ins Wasser zu gehen“, appelliert der Landesvorsitzende der Wasserwacht, Thomas Huber in einer Mitteilung. Dem schließt sich Heinz Eger (57) an. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Vorsitzende der Kreiswasserwacht über die Gefahren, die die Gewässer im Tölzer Land bergen und darüber, was es trotz aller Badefreude dringend zu beachten gilt.

Herr Eger, bereits Anfang Mai gab es in Lenggries einen Badetoten. Waren Sie bei dem Einsatz dabei?

Ja. Wir haben den Jugendlichen mit vielen Einsatzkräften verschiedener Organisationen gesucht. Nachdem die Wärmebildkamera des Helikopters beim ersten Abfliegen des Gebiets nichts angezeigt hat, kam der schlimme Verdacht schon auf, dass wir den Vermissten vermutlich nicht mehr lebend finden werden. Leider hat sich das bewahrheitet. Als wir den 15-Jährigen gefunden haben, war er schon länger tot.

Heinz Eger aus Bad Tölz ist seit 40 Jahren bei der Wasserwacht. © Arndt Pröhl

Heinz Eger über Bergung von Ertrinkungstoten: „Vergessen kann ich sowas nicht“

Wie gehen Sie mit solchen Bildern um?

Vergessen kann ich sowas nicht. Mich beschäftigt das dann natürlich eine Zeit lang. Besonders tragisch finde ich, dass der Jugendliche noch viele Jahre Lebenszeit vor sich gehabt hätte. Und, dass der Ertrinkungstod etwas Fürchterliches ist.

Innerhalb eines Monats kam es in Bayern nun zu zwei weiteren Todesfällen im Wasser. Nimmt das zu?

In absoluten Zahlen können wir das zu Beginn der Saison noch nicht sicher sagen. Aber es ist ein erschreckender Start. Was wir allerdings feststellen, ist, dass immer mehr Kinder und Jugendliche hier nicht oder nicht gut schwimmen können. Das ist alarmierend.

Woran liegt das?

Die ausgefallenen Schwimmkurse durch Corona sind ein Thema. Aber auch generell merkt man, dass weniger Kinder und Jugendliche oft und aktiv das Schwimmen trainieren, was für einen sicheren Aufenthalt im Wasser unverzichtbar ist. Allgemein und auch jetzt in der Ferienzeit muss man zusätzlich bedenken, dass Menschen aus anderen Ländern hier sind, in denen es nicht immer Standard ist, dass jedes Kind Schwimmen lernt. Unterm Strich kann man schon behaupten, dass die Anzahl der Nichtschwimmer, die hier in den Gewässern baden, zugenommen hat.

Nie alleine lange Strecken schwimmen

Was gilt es allgemein beim Baden zu beachten?

Das meiste klingt banal, aber wir merken immer wieder, dass diese Punkte von vielen nicht beachtet werden. Man muss sich immer über das Gewässer, in dem man badet, informieren. Man muss einen Blick auf die Temperatur des Wassers und die Außentemperatur haben. Wenn es zu kalt ist, lieber nicht oder nur im Neoprenanzug rein. Natürlich soll man nicht mit zu vollem Magen, komplett nüchtern oder erschöpft ins Wasser gehen. Wer vor hat, eine längere Strecke zu schwimmen, sollte das – egal, wie fit er ist – niemals alleine machen. Erst recht nicht, wenn er weiter in einen See rausschwimmt. Dazu ist es leider auch keine Selbstverständlichkeit, dass man nicht nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen ins Wasser gehen sollte. Und dann ist es natürlich wichtig, auf andere, vor allem auf Kinder, aufzupassen.

Was meinen Sie damit genau?

Die Aufsichtspflicht bei Kindern, auch im Freibad, liegt bei den Eltern. An dem schlimmen Fall des Buben, der 2016 im Benediktbeurer Alpenwarmbad unter Wasser gekommen ist und heute schwer behindert ist, kann man sehen, wie schnell das gehen kann. Bademeister können gar nicht zu jeder Sekunde auf jeden ein Auge haben, um solche Unfälle zu vermeiden. Eltern oder andere Aufsichtspersonen müssen unbedingt, wenn sie mit Kindern baden, ununterbrochen aufpassen. Viele haben keine Vorstellung, wie schnell und unauffällig das Ertrinken abläuft.

Können Sie das erläutern?

Naja, das Ertrinken an sich, dauert nicht viel länger als eine halbe Minute. Noch dazu ist es ein Irrglaube, dass Personen, bevor sie Ertrinken, laut schreien oder mit den Armen winken. Der Tod durch Ertrinken ist meist ein leiser und qualvoller Tod. Fast unbemerkt geht ein Ertrinkender einfach unter.

Respekt vor dem Element Wasser ist das A und O

Gibt es neben den allgemeinen Verhaltensregeln in und am Wasser auch Spezifisches, was es beim Baden hier im Landkreis zu beachten gilt?

Bei der Isar ist es an einigen Stellen reißender, als es von außen aussieht. Diese Kraft sollte man auch nicht unterschätzen, wenn man nur bis zu den Knien drin steht. Noch dazu ist der Untergrund nie eben. Die großen Steine und auch die Äste, die der Fluss transportiert, stellen natürlich eine Gefahrenquelle dar. In den Seen ist es wichtig, auf die Temperatur zu achten. Der Walchensee beispielsweise ist sehr kalt. Einem untrainierten Schwimmer ohne Neoprenanzug würde ich nicht empfehlen, unter 17 Grad Wassertemperatur in ein Gewässer zu gehen. Dazu muss man bei Seen die Einflüsse von Bächen im Blick haben. Dort ist es kälter, und es gibt Strömungen. Es ist unabdinglich, sich über jedes Gewässer, egal wie harmlos es wirkt, zu informieren, bevor man schwimmt. A und O ist es, Respekt vor dem Element Wasser zu haben und die Gefahren nicht zu unterschätzen.

