Gefangen in Eis und Schnee: 170 Menschen müssen Stunden in S-Bahn und Eurocity ausharren

Von: Lisa Metzger

In der Nacht zu Samstag (2. Dezember) sind im Landkreis Landsberg am Lech eine S-Bahn und ein Eurocity-Express aufgrund des Schneechaos zum Erliegen gekommen.

Geltendorf – Schneemassen, wie sie die Menschen in Bayern seit langer Zeit nicht mehr erlebt haben, erschweren seit Freitagnacht einen Großteil der Mobilität im Freistaat. In München sind am Samstag S-Bahnen, Busse und Trams ausgefallen. Und auch in anderen Teilen Bayerns kommen die Menschen aufgrund des vielen Schnees kaum voran. Wie das Bayerische Rote Kreuz in einer Mitteilung sagt, stoßen „in einigen Landkreisen Südbayerns die Einsatzkräfte trotz Schneeketten und Allradantrieb an ihre Grenzen“. Ohne die Unterstützung der Bergwacht sei teilweise kein Durchkommen mehr.

Auch der Flughafen München hat seinen Betrieb eingestellt. Der Münchner Hauptbahnhof wird von Zügen nicht mehr angefahren.

Sieben Stunden in Eis und Schnee: 170 Personen müssen in Zügen ausharren

In Geltendorf, im Landkreis Landsberg am Lech, sind in der Nacht zu Samstag (2. Dezember) gegen 4 Uhr auch zwei Züge inmitten des Schneechaos gestrandet. Die Passagiere eines Eurocity-Express und einer S-Bahn mussten stundenlang ausharren. Einsatzkräfte im Zug kümmerten sich um die Fahrgäste, die erst gegen 11 Uhr den Zug verlassen konnten.

In Geltendorf sind eine S-Bahn und ein Euro-City in den Schneemassen zum Erliegen gekommen. Fahrgäste mussten stundenlang ausharren. © Roland Keusch

Zuvor sei dies nicht möglich gewesen. Seitdem werden die Menschen in der nahe gelegenen Abtei St. Ottilien von Mitarbeitern des Bayerischen Roten Kreuz aus Landsberg-Lech, Starnberg und vom Malteser-Hilfsdienst betreut. „170 Personen wurden und werden teilweise immer noch durch die Einsatzkräfte betreut“, sagt Sohrab Taheri, Sprecher des Bayerischen Roten Kreuz.

Polizei und DWD warnen: „Das Unfallrisiko ist immens erhöht“

Auch anderswo sei der Rettungsdienst nur noch mit Schneeketten unterwegs. Das BRK musste sich auch um die Evakuierung und Betreuung von Insassen liegengebliebener Fahrzeuge auf Autobahnen kümmern. Der Schneefall soll laut dem Deutschen Wetterdienst noch mindestens bis Samstagnachmittag andauern. Sowohl der DWD als auch die Polizei rufen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben. „Das Unfallrisiko ist immens erhöht, jede vermeidbare Fahrt, auf die verzichtet wird, zählt und entlastet die Rettungskräfte in den betroffenen Regionen“, heißt es in einer Mitteilung.

