„Gefrierender Regen“: Meteorologen mit eindringlicher Warnung für Bayern

Von: Felix Herz

Das Schneechaos in Bayern lässt langsam nach – doch der Winter lässt weiter seine Muskeln spielen. Jetzt greift ein Tief über Irland auf den Freistaat über.

München – Langsam erholt sich Bayern vom Schneechaos am Wochenende. Der Flughafen nimmt seinen Betrieb auf, der öffentliche Nahverkehr fährt wieder (außer er streikt – hier unser Live-Ticker zur aktuellen Lage), der Schnee schmilzt. Doch für die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst zeichnet sich bereits die nächste Gefahr ab – vor der sie eindringlich warnen.

Nach Frost und Schneechaos in Bayern: Kommt massiver Temperaturanstieg in Franken?

Mehrere Warnungen in Bayern: Tief über Irland greift auf den Freistaat über

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) greift „von Westen der Ausläufer eines Tiefs bei Irland auf Bayern über“. Es sorgt für Glätte, Schnee, Nebel und Frost in Bayern. Bis auf den Südosten warnen die Meteorologen für ganz Bayern vor allem vor Glätte, die noch bis zum Mittag für Gefahr sorgt. Noch bis 15 Uhr „besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen“, heißt es in der Warnkarte des DWD.

Das Wetter in Bayern am Freitag, 8. Dezember. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem vor Glätte. © Deutscher Wetterdienst (DWD)

Dem aktuellen Wetterbericht des DWD zufolge liegen die Tageshöchsttemperaturen am Freitag, 8. Dezember, bei rund drei Grad im Südwesten in Bayern. In der Landesmitte und im Nordwesten sind es null Grad, in München sowie im Osten von Bayern pendeln die Temperaturen im niedrigen Minusbereich.

„Gefährliche Glatteisbildung“ bis Samstag wahrscheinlich – DWD warnt

Bis Samstagnacht, 9. Dezember, warnt der DWD noch vor „gefährlicher Glatteisbildung“, die wahrscheinlich ist. Sogar Unwetter seien möglich, heißt es im aktuellen Warnlagebericht.

Der Deutsche Wetterdienst warnt eindringlich vor Glätte in Bayern. Vor allem für Autofahrer kann es gefährlich werden. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Auch soll es wieder schneien. „Heute im Tagesverlauf bis in die kommende Nacht in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen oberhalb ca. 500 m, zwischen Allgäuer Alpen und Karwendel oberhalb 1000 m jeweils 1-5 cm Neuschnee, in den Weststaulagen der Allgäuer Alpen lokal bis 10 cm“, schreibt der Deutsche Wetterdienst. (fhz)

