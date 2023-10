Nach Fest im Sportheim: Familienvater wird leblos in einem Bach gefunden

Von: Lisa Metzger

Im unterfränkischen Rauhenebrach wurde am Samstag (21. Oktober) ein Mann leblos aus einem Bach geborgen. Zuvor besuchte er ein Fest im nahegelegenen Sportheim. © Imago/Rene Traut/Rupert Oberhäuser/Canva Collage

In der unterfränkischen Gemeinde Rauhenebrach wurde ein 40-Jähriger nach einer Feier vermisst. Die Frau des Mannes findet ihn später tot auf.

Prölsdorf - Es sollte ein freudiges Fest werden: Am Freitag, 20. Oktober, feierten die Menschen im Sportclub Prölsdorf im fränkischen Rauhenebrach (Landkreis Haßberg) ihr eigenes Oktoberfest. Auch ein 40-Jähriger aus der näheren Umgebung besuchte das Fest.

Nach Fest im Sportheim: Frau findet ihren Mann leblos in einem Bach

Da der Mann im Anschluss an das Fest nicht nach Hause gekommen war, machten sich am Samstagmorgen laut Informationen des Bayerischen Rundfunks Familienangehörige auf die Suche nach dem Familienvater. Kurz vor 12 Uhr habe die Ehefrau des Vermissten ihren Mann schließlich in der Nähe des Sportheims gefunden – leblos in einem Bach liegend.

Die alarmierten Rettungskräfte haben den Mann aus dem Wasser gezogen, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu diesem tragischen Unglück kommen konnte. Ersten Informationen nach deutet allerdings nichts auf Fremdeinwirkung hin.

