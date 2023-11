Gegen den Fahrermangel: Studenten dürfen bald Straßenbahnfahrer werden – VAG will „fair bezahlen“

Von: Leyla Yildiz

Um dem Fahrermangel im ÖPNV etwas entgegenzusetzen, bildet die VAG Nürnberg künftig Studenten zu Straßenbahnfahrern aus.

Nürnberg – Die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg will dem Fahrermangel im Öffentlichen Personennahverkehr etwas entgegensetzen und geht nun neue Wege. Künftig sollen Studierende zu Straßenbahnfahrer ausgebildet werden. Laut der VAG ist der Plan, die Studenten im Rahmen eines Werkstudenten-Vertrags anzustellen.

„Wir müssen neue Wege in unserem Recruiting gehen, wenn wir unser Nahverkehrsangebot in Nürnberg auf dem bisherigen Niveau halten und noch weiter ausbauen wollen“, sagt Beate Haberler, Zuständige für den Bereich Fahrdienst. „Und das Angebot an die Studierenden erscheint uns als echte Win-Win-Situation: Die Studierenden können vor allem an Wochenenden oder abends fahren, wenn sie an den Hochschulen keine Verpflichtungen haben. Sie erwerben eine Zusatzqualifikation und dürfen sich über einen fair bezahlten Nebenjob freuen.“

Schritt gegen den Fahrermangel: VAG Nürnberg geht neue Wege

Für die neuen Straßenbahnfahrer sind neun freie Stellen vorgesehen. Bewerber müssen allerdings auch einige Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein, einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzen, zuverlässig sowie fahrdienst- und schichttauglich sein.

Die Studenten werden nach der Ausbildung schließlich nach dem Tarifvertrag TV-N Bayern bezahlt, währenddessen erhalten sie jedoch laut der VAG auch schon „eine faire Bezahlung“. Die wöchentliche Arbeitszeit soll in der Regel 20 Stunden pro Woche betragen.

Interessierte können sich bei der VAG melden – Bewerbungsschluss ist der 23. Dezember. (ly)

