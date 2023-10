Geheimnisse und ungelöste Rätsel in Bayern: Von mysteriösen Gebeinen bis zu Erdställen von Zwergen

Bayern steckt voll ungelöster Rätsel und spannender Legenden. Viele davon werden wohl auch nie gelöst werden – weil man das, zum Beispiel bei der Kirche, gar nicht will.

Puch – In der Moderne ist nicht mehr viel Platz für Geheimnisse, Rätsel und Legenden. Würde man zumindest denken. Doch auch in Bayern, wo das Land bis auf den letzten Zentimeter erkundet scheint, gibt es noch Raum für das Mystische. Teils wird dieser aber auch absichtlich so belassen – denn, so hat es in manchen Fällen den Anschein, ist die spannende Legende doch viel interessanter, als die triste Wahrheit.

Erdställe in Bayern: Man kennt sie – aber man kennt sie auch irgendwie nicht

Ein gutes Beispiel für auch heute noch ungelöste Rätsel Bayerns sind die Erdställe. Im Volksmund auch als Schrazellöcher bekannt, gibt es sie vor allem in der Oberpfalz und in Niederbayern, berichtet der BR. Und man weiß zielich wenig über diese unterirdischen Gangsysteme, außer, dass die meisten im Hochmittelalter – also zwischen den Jahren 1050 und 1200 – entstanden sind.

Der Legende nach sind sie entstanden, weil sich Zwerge ins Erdreich buddelten. So erzählt man sich zumindest in der Oberpfalz. Bei nationalgeographic.de meldete sich Birgit Symader, die Vorsitzende des Arbeitskreises für Erdstallforschung e.V., zu Wort und nannte die Erdställe ein „wahnsinnig großes archäologisches Rätsel“. Man wisse einfach nicht, zu welchem Zweck die unterirdischen Gangsysteme angelegt wurden. Waren es Lagerräume? Waren es Fluchtwege? Verbreitet ist vor allem die Theorie, dass sie als Leergräber angelegt wurden – um die Toten weit weg von den besiedelten Gegenden zu vergraben, ihren Seelen aber mit den Gängen zu ermöglichen, nah bei ihren noch lebenden Verwandten sein zu können. Ganz sicher wissen wird man wohl nie, wozu die Schrazellöcher gebaut wurden.

Ein leeres Grab und die Katakombenheiligen in Bayern: Viele weitere ungelöste Rätsel der Geschichte

Ein weiteres Beispiel eines spannenden, noch ungelösten archäologischen Rätsels in Bayern ist das Grab der Seligen Edigna in Puch. Laut BR wurde in den 1970er Jahren ein leeres Grab in der Fürstenfeldbrucker Kirche Sankt Sebastian im Stadtteil Puch gefunden. Man ordnete es der Seligen Edigna zu, deren Gebeine in der Kirche bereits verehrt wurden. Aber: Gebeine wurden in dem Grab nicht gefunden. Es ist nicht einmal bewiesen, dass es sich bei dem Fund um ein Grab handelt – möglich ist auch, dass es sich dabei um einen Aufbewahrungsort für Reliquien handelte. Dafür sprächen laut BR zumindest die Maße. Aber ganz so genau will man es vor Ort gar nicht wissen, ist die Geschichte doch viel zu schön, um sie mit der Wahrheit zu beschädigen.

Ähnlich verhält es sich mit den Katakombenheiligen. Sie fanden ihren Weg in der frühen Neuzeit nach Bayern, werden bis heute in vielen Kirchen Bayerns verehrt. Der Hintergrund ist jedoch durchaus kurios. Denn ihren Ursprung haben die Katakombenheiligen, als man sie durch Zufall in römischen Katakomben entdeckte. Kurzerhand wurden für sie Biografien erfunden und Kunstnamen erdacht, um diese vermeintlichen Märtyrer der ersten Stunde, wie es der BR schreibt, für die katholische Kirche nutzbar zu machen.

Final identifizierbar sind diese Leiber nicht mehr. Auch hier bleibt also vieles ein Rätsel für die Ewigkeit. (fhz)

