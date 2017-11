Nervenkrieg in Pfaffenhofen: Polizei überwältigt Täter - So geht es der Geisel

Eine Angestellte des Jugendamts im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm wurde seit dem frühen Montagmorgen von einem Mann mit einem Messer bedroht. Die Polizei war mit einem Großeinsatz vor Ort. Wir informieren im Live-Ticker.

Pfaffenhofen - Die Polizei ist am Montagmorgen mit einem Großaufgebot ins Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm im gleichnamigen Landkreis in Oberbayern geeilt. Im dortigen Jugendamt wurde eine Angestellte laut Polizei von einem Täter mit einer Waffe bedroht.

Geiselnahme in Pfaffenhofen an der Ilm: Im Jugendamt hat ein 28-Jähriger seit dem Morgen (8.30 Uhr) eine Angestellte (31) mit einem Messer bedroht.

Anwohner wurden gebeten, den Bereich rund um die Ingolstädter Straße zu meiden.

Seit ca. 13.45 Uhr ist die Geiselnahme beendet. Der Jugendamtsmitarbeiterin geht es den Umständen entsprechend gut.

15.16 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will nach der Geiselnahme von Pfaffenhofen die Sicherheitskonzepte für Behörden erneut auf den Prüfstand stellen. „Wir werden natürlich auch nach diesem Vorfall noch mal überprüfen, welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen gegebenenfalls noch zu treffen sind“, sagte er am Montag in Nürnberg. Gleichzeitig betonte er, dass die Verwaltungen bürgernah bleiben sollten: „Wir können nicht hinter jedem Bürger einen potenziellen Täter sehen - dann würde davon nicht viel übrig bleiben.“

14.57 Uhr: Die Absperrungen rund um das Landratsamt, in dem sich die Tat abgespielt hatte, sind inzwischen beseitigt.

14.35 Uhr: Die Polizei bestätigt nun das Motiv der Tat: Der Mann soll in einen Sorgerechtsstreit verwickelt sein.

14.26 Uhr: Der Jugendsamtsmitarbeiterin geht es den Umständen entsprechend gut. Sie habe augenscheinlich eine Schnittwunde am Oberkörper. Sie wird derzeit von einem Notarzt vor Ort versorgt. Der Geiselnehmer hatte sie die ganze Zeit über mit einem Messer mit zehn Zentimeter langer Klinge bedroht.

14.21 Uhr: Laut Donaukurier konnte der Zugriff auf den Geiselnehmer erfolgen, nachdem das Opfer nach einem Arzt verlangt hatte. Es sei ihr etwas schlechter gegangen. In diesem günstigen Moment konnte die Polizei den Mann überwältigen. Er hatte zuvor die Versorgung der Geisel durch einen Arzt zugelassen.

14.06 Uhr: Die Polizei hat den 28-jährigen Geiselnehmer überwältigt, die Geiselnahme wurde unblutig beendet.

13.28 Uhr: Die Polizei zeigt den Bereich um das Jugendamt, der geräumt ist, in einer Karte.

Das Gebäude wurde evakuiert. Es wird weiträumig abgesperrt. Im rot umkreisten Bereich für Pkw und Fußgänger kein Durchkommen.

13.20 Uhr: Geiselnahmen in Ämtern sind leider keine Ausnahme. Drei Fälle aus der Vergangenheit finden Sie hier zusammengefasst:

Ingolstadt (Bayern), August 2013: Nach stundenlangem Nervenkrieg beenden Polizisten eine Geiselnahme im Rathaus. Ein mit Messer und Spielzeugpistole bewaffneter 24-Jähriger hielt dort vier Menschen fest. Einer der Geiseln hatte er jahrelang nachgestellt.

Gerolstein (Rheinland-Pfalz), Februar 2011: Um die kaputte Heizung in seiner Sozialwohnung repariert zu bekommen, nimmt ein mit einer Machete bewaffneter 54-Jähriger im Rathaus einen Verwaltungsbeamten als Geisel. Die Polizei kann ihn nach wenigen Minuten festnehmen.

Aache n (NRW), September 2007: Mit einer defekten Luftpistole bewaffnet hält eine 46-Jährige einen Mitarbeiter der Arbeitsagentur fest und fordert Sozialhilfe oder Essensmarken. Die Behörde hatte die Zahlungen kurz zuvor gestoppt. Nach zwei Stunden gibt die Frau auf.

12.23 Uhr: Zum Motiv des Täters äußert sich die Polizei derzeit nur vage. Es bestehe lediglich ein Verdacht, dass es um einen Sorgerechtsstreit geht.

12.21 Uhr: Die Verhandlungsgruppe der Polizei ist im Gespräch mit dem 28- Jährigen. „Der Täter spricht mit uns“, sagt Polizeisprecher Hans-Peter Kammerer. Die speziell für Geiselnahmen geschulten Beamten versuchten, deeskalierend auf den Mann einzuwirken. Die 31-Jährige ist nach den Angaben psychisch stabil. Sie habe lediglich eine leichte Schürfwunde. Es könne derzeit nicht eingeordnet werden, woher die Verletzung rührt.

12.16 Uhr: Laut dpa hat sich der Täter mit seinem Opfer in dessen Büro verbarrikadiert, der Rollladen ist heruntergelassen. Der Mann und die Sachbearbeiterin hatten vor der Tat berufsmäßig Kontakt.

11.59 Uhr: Laut Polizei wurde die Geiselnahme gegen 8.30 Uhr gemeldet. Die Räume, in denen sich der Täter und sein Opfer aufhalten, sind im dritten Stock gelegen.

11.12 Uhr: Das SEK ist laut Pfaffenhofener Kurier etwa zehn Mann stark. Die Einsatzkräfte haben Kontakt zum Geiselnehmer aufgenommen. Die Tat spielt sich in einer Außenstelle des Landratsamtes ab. Das Amt wird im Moment generalsaniert, weshalb das Jugendamt in einem anderen Gebäude untergebracht wurde.

11.03 Uhr: Die Polizei hat eine wichtige Bitte: Fotos und Videos vom Tatort sollen nicht verbreitet werden. Sie könnten dem Geiselnehmer helfen.

Bitte unterstützt uns bei unserer Arbeit in #Pfaffenhofen und verbreitet KEINE Bilder, Videos etc. Ihr helft damit dem Täter.

11.02 Uhr: Die Polizei hat jetzt Kontakt zu dem Geiselnehmer und versucht ihn zur Aufgabe zu bringen.

10.42 Uhr: Fotos vom laufenden Einsatz in Pfaffenhofen finden Sie hier.

10.31 Uhr: Der Täter soll laut Polizei 28 Jahre alt sein.

10.21 Uhr: Die Polizei twittert, dass betroffene Gebäudeteile des Landratsamtes, in dem das Jugendamt untergebracht ist, geräumt wurden.

Bedrohungslage im Jugendamt #Pfaffenhofen unverändert. Betroffene Gebäudeteile wurden geräumt. Bitte meidet weiterhin den Bereich.

10.19 Uhr: Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei ist jetzt in Pfaffenhofen eingetroffen. Es soll Kontakt zum Täter aufnehmen.

10.18 Uhr: Weitere Details zur Geisel werden bekannt: Laut dpa handelt es sich um eine 31-jährige Sachbearbeiterin.

10.10 Uhr: Laut Pfaffenhofener Kurier soll der Mann die Sachbearbeiterin mit einem Messer verletzt haben.

10.06 Uhr: Die Polizeisprecherin will derzeit nicht von einer Geiselnahme sprechen. Es handele sich um eine Bedrohungslage, die weiter andauere. Bei dem Täter handelt es sich laut Sprecherin um einen jungen Mann.

10.02 Uhr: Bei dem Geiselnehmer handelt es sich wohl um einen Vater, dem das Sorgerecht für sein Kind entzogen worden war.

9.56 Uhr: Laut Donau Kurier soll der Täter eine Sachbearbeiterin in seiner Gewalt haben. Offenbar ist ein Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat.

9.54 Uhr: Im Moment ist ein Spezialeinsatzkommando der Polizei unterwegs nach Pfaffenhofen an der Ilm. Es soll versuchen, Kontakt zu dem Täter aufzunehmen.

9.51 Uhr: Der Bereich rund um das Jugendamt ist großräumig abgesperrt. Das Jugendamt befindet sich in der Nähe des Landratsamtes.

9.50 Uhr: Das Geschlecht der Geisel ist bislang nicht bekannt. Klar ist jetzt aber: Der Geiselnehmer ist mindestens mit einem Messer bewaffnet.

9.44 Uhr: Die Polizei Oberbayern Nord bittet aktuell auf Twitter Anwohner, die Ingolstädter Straße zu meiden.

Die Sachlage zur Bedrohung in #Pfaffenhofen ist noch unklar. Wir halten euch auf dem Laufenden. Meidet den Bereich.

