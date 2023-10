Geiselwind-Geschäftsführer vor Gericht: Er soll viel Geld veruntreut und Arbeiter ausgenutzt haben

Von: Adriano D'Adamo

Der Geschäftsführer des Freizeitparks Geiselwind steht vor Gericht. Er soll mehrere Hunderttausend Euro veruntreut haben. Das Urteil wird für heute erwartet

Würzburg – Er hat den Staat um mehrere Hunderttausend Euro gebracht: Der 39-jährige Geschäftsführer des Freizeitparks Geiselwind gestand das vor dem Landgericht Würzburg. Ein Urteil wird am Montag, 30. Oktober, erwartet.

Über 300.000 Euro veruntreut: Mitarbeiter arbeiteten sieben Tage trotz Kurzarbeit

Der Geschäftsführer des Freizeitparks im Landkreis Kitzingen soll laut Anklage während der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld erhalten haben. Und das, obwohl seine Mitarbeiter größtenteils weiter in Vollzeit gearbeitet haben. Wie BR24 berichtete, arbeiteten die Saisonkräfte laut den Ermittlern teilweise sieben Tage durchgängig von 8 bis 22 Uhr.

Insgesamt soll der 39-Jährige so rund 374.000 Euro veruntreut haben. Zudem soll er nach Informationen des BR seinen Mitarbeitern in 21 Fällen weniger Gehalt ausgezahlt haben. Vor Gericht bedauerte er sein Verhalten und gab vor dem Verteidiger an, dass er aufgrund von massiver Zukunftsangst durch die Pandemie rechtswidrig gehandelt habe.

Geiselwind-Chef vor Gericht: Weitere Vorwürfe stehen im Raum

Weiterhin wird dem Angeklagten vorgeworfen, zwischen 2017 und 2019 bei mehreren Mitarbeitern ein niedrigeres Gehalt gemeldet zu haben, als das, was ihnen tatsächlich gezahlt wurde. Dies führte nach Behördenangaben dazu, dass geringere Sozialabgaben geleistet wurden. Die Vorwürfe gegen ihn lauten Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie Betrug. Das Urteil steht noch aus, aber den Geschäftsführer erwarten laut BR24 eine Bewährungsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren, eine Geldstrafe sowie ein Schadensausgleich an die Renten- und Krankenkassen für die unterschlagenen Sozialabgaben.

