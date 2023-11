Tiefe Schnittwunden: Unbekannter verletzt Kater in Oberbayern schwer

Von: Katarina Amtmann

Ein Kater wurde in Oberbayern schwer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / Karina Hessland

Ein Kater wurde in Oberbayern mit tiefen Schnittverletzungen gefunden. Er musste durch einen Tierarzt versorgt werden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Geisenfeld - Der Kater einer Familie aus Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) wurde durch eine unbekannte Person schwer verletzt. Der Vorfall geschah laut Pressemitteilung der Polizei zwischen 23 Uhr am 25. Oktober und 3 Uhr in der folgenden Nacht.

Geisenfeld: Kater durch unbekannte Person schwer verletzt

Das Tier erlitt tiefe Schnittverletzungen an den Oberschenkeln und musste durch einen Tierarzt versorgt werden, wie es weiter heißt. Vermutlich geschah der Vorfall im Bereich Hochstattweg, Jägerstraße und Schützenstraße, beziehungsweise im näheren Umfeld.

Unbekannte Person verletzt Tier schwer - Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. (kam)

