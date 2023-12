Geisterfahrer kracht in zwei Pkw: Autobahn in Bayern nach schwerem Unfall zeitweise gesperrt

Von: Katarina Amtmann

Ein Hubschrauber war im Einsatz, die Autobahn gesperrt. In Bayern hat sich ein schwerer Unfall zwischen drei Autos ereignet.

Wernberg-Köblitz - Ein 85-jähriger Geisterfahrer hat sein Leben auf der Autobahn 6 nahe Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) bei einem Verkehrsunfall verloren. Der Mann war am Montagabend auf der Strecke zwischen Leuchtenberg und Wernberg-Ost in die falsche Richtung gefahren. Das berichtete die Polizei am Dienstag, 12. Dezember. Dabei kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß fahrenden Fahrzeugen.

Ein 85-Jähriger starb auf der A6 in Bayern. © Bock/Vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Geisterfahrer stirbt auf A6 in der Oberpfalz - Autobahn gesperrt

Die Fahrer dieser beiden Autos erlitten Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Der Verursacher des Unfalls erlitt derart schwere Verletzungen, dass er trotz des Einsatzes eines Rettungshubschraubers und vor Ort durchgeführter Wiederbelebungsversuche verstarb. Die Autobahn musste nach dem tragischen Vorfall in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. (kam/dpa)

