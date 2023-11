Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall in Bayern: Drei weitere Menschen verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer fuhr auf der B2 in Schwaben in die falsche Richtung. Er kollidierte mit einem Wagen und wurde noch gegen ein weiteres Auto geschleudert.

Langweid - Ein 63-jähriger Falschfahrer löste einen Verkehrsunfall auf der B2 in Schwaben aus und erlag trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Drei weitere Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades, so die Polizei am Donnerstag, 9. November.

Tödlicher Geisterfahrer-Unfall in Bayern: Drei weitere Menschen verletzt

Der Mann war am Mittwochabend auf der B2 bei Langweid (Landkreis Augsburg) aus noch ungeklärten Gründen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das zwei Insassen hatte. Durch den Aufprall wurde das Auto des Falschfahrers über die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Der 63-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer des ersten Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen, während die beiden Fahrer leichte Verletzungen davontrugen. Alle drei wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf B2 in Schwaben - Hoher Sachschaden

Die B2 musste in beide Fahrtrichtungen für ungefähr vier Stunden gesperrt werden. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden auf etwa 65.000 Euro. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang waren am Donnerstagnachmittag noch im Gange. (kam/dpa)

