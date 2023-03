Geländewagen kracht in Krankentransporter: Zwei Patienten sterben bei Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

In Bayern gab es einen tödlichen Unfall. (Symbolbild) © IMAGO / Maximilian Koch

Ein Ford-Geländewagen krachte bei Oberweißenbach in einen Krankentransporter. Ein Patient starb vor Ort, eine Frau später im Krankenhaus.

Selb - Am Mittwoch, 29. März, starben ein 69-jähriger Mann und eine 95-jährige Frau bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2179 bei Oberweißenbach (Landkreis Wunsiedel). Das teilte die Polizei mit.

Frontalzusammenstoß mit Krankenwagen: Zwei Patienten sterben bei Unfall in Oberfranken

Demnach war ein Krankentransportwagen gegen 11.35 Uhr auf der Staatsstraße unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich der 62 -jährige Fahrer, ein 69-jähriger Patient und eine 95-jährige Patientin. Der Krankentansportwagen fuhr von Marktleuthen in Richtung Selb. Ein entgegenkommender Geländewagen der Marke Ford wollte zeitgleich abbiegen - es kam zum Frontalzusammenstoß.

Unfall mit Krankentransportwagen: Zwei Insassen sterben

Der Mann (69) starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein umliegendes Krankenhaus. Dort erlag sie am Nachmittag ebenfalls ihren Verletzungen.

Der Fahrer des Geländewagens wurde leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. (kam)

