Geldautomat in Kaufland gesprengt: Täter richten großen Schaden an

Von: Katarina Amtmann

Die Unbekannten richteten schwere Schäden an. © Polizei Niederbayern

Mitten in der Nacht wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt gerufen. Unbekannte hatten einen dortigen Geldautomaten gesprengt.

Neustadt an der Donau - Am Dienstag, 17. Oktober, wurde kurz nach 3 Uhr am Morgen ein Einbruch in einen Lebensmittelmarkt im Gewerbepark Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) gemeldet. Dabei scheint es sich dem Foto zufolge um eine Kaufland-Filiale zu handeln.. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Außenfassade des Gebäudes erheblich beschädigt wurde.

Neustadt an der Donau: Geldautomat in Kaufland gesprengt

„Offenbar wurde ein im Gebäude befindlicher Geldausgabeautomat (GAA) mit einem bislang noch unbekannten Sprengmittel gesprengt. Die Täter gelangten jedoch nicht an das deponierte Bargeld“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Nach Geldautomaten-Sprengung in Neustadter Kaufland: Zeugen gesucht

Wer hat in der Nacht, zwischen 2.30 Uhr und 3.15 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen am Ende des Gewerbeparks (Kreisverkehr) bis zur Raffineriestraße gemacht?

Wer hat im Vorfeld der Tat im näheren Umfeld des Tatortes verdächtigte Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem möglichen Fluchtfahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (kam)

