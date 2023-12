Geldscheine an Fahrrad in Oberbayern befestigt – Ermittler rätseln über Grund

Von: Katarina Amtmann

Der 24-Jährige fand die Geldscheine, die an seinem Fahrrad befestigt waren und ging damit zur Polizei. Nun wartet das Geld im Fundbüro auf seinen Besitzer.

Ingolstadt - Ungewöhnliche Entdeckung: In Ingolstadt stieß ein 24-Jähriger auf mehrere Geldscheine, die unter rätselhaften Umständen an seinem Fahrrad angebracht waren. Er brachte den dreistelligen Betrag am Montag zur Polizei, wie diese am Dienstag (12. Dezember) mitteilte.

Ungewöhnlicher Fund in Ingolstadt: 24-Jähriger findet Geldscheine an Fahrrad

Sollte sich der rechtmäßige Besitzer des Geldes innerhalb der nächsten sechs Monate nicht beim Fundbüro melden, wird es dem aufrichtigen Finder übergeben. Weshalb die Scheine am Fahrrad befestigt waren, war vorerst unklar und ließ die Ermittler rätseln. (kam/dpa)

