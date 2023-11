Gemeinsam angepackt: Familie wickelt 18-jährigen Randalierer in Teppich und klebt ihn zu

Von: Felix Herz

Weil sich eine Familie nicht anders zu helfen wusste, packten sie gemeinsam an und wickelten einen betrunkenen Randalierer in einen Teppich – und klebten diesen anschließend zu. (Symbolbild) © Panthermedia / IMAGO

Ein 18-jähriger Türkheimer randalierte bei sich daheim und vor seiner Familie. Diese ließ sich das nicht gefallen – und wickelte ihn in einen Teppich.

Türkheim – Am Sonntag, 12. November, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West von einem nächtlichen Einsatz wegen eines randalierenden jungen Mannes. Im Rahmen des Vorfalls trugen sich demnach einige durchaus kuriose Ereignisse zu.

18-Jähriger randaliert bei sich Zuhause – und wird in Teppich eingewickelt

Der Pressemitteilung zufolge wurde die Polizei in der Nacht von Samstag, 11. November, auf Sonntag, 12. November, zu einer Örtlichkeit in Türkheim, Landkreis Unterallgäu, gerufen. Dort hatte zuvor ein 18-Jähriger, der bei seiner Familie wohnt, randaliert. Laut Polizei „vermutlich aufgrund seines Alkoholmissbrauchs“.

Zu allem Überfluss randalierte der junge Mann auch noch im Beisein seiner Familie – und war schlichtweg nicht zu beruhigen. Schließlich wussten sich seine Angehörigen nicht mehr anders zu helfen, als den alkoholisierten Teenager in einen Teppich zu wickeln und diesen mit Klebeband zu fixieren.

18-Jähriger macht auch im Beisein der Polizei weiter – Strafanzeige

Auch als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, beruhigte der sicher junge Mann nicht. Im Gegenteil – so schreibt die Polizei: „Abgerundet wurde das Ganze durch mehrfache wüste Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten“. Somit wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (fhz)

