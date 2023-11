26-Jähriger soll getötet haben, um ins Gefängnis zu kommen – „besser als draußen“

Im Prozess um einen Mord in Regensburg sind am Montag die Plädoyers gehalten worden. Der Fall hatte für Aufmerksamkeit gesorgt, da der Täter absichtlich ins Gefängnis wollte.

Regensburg – An einem Tag im Februar 2023 hatte ein 26-Jähriger in Bad Kötzting im Landkreis Cham sich der Polizei gestellt und angegeben, seinen Bekannten am Vorabend umgebracht zu haben. Die Beamten fanden die Leiche des 50-Jährigen. Daraufhin folgte die Festnahme des Angeklagten und ein Prozess, der Fragen aufgeworfen hatte. Besonders nach den Umständen des Todes.

Staatsanwaltschaft fordert hartes Urteil

Am Montag, 27. November, wurden vor dem Landgericht Regensburg die Plädoyers gehalten. Demnach forderte die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes sowie eine zusätzliche Sicherheitsverwahrung. Die Nebenklage plädierte auf Totschlag. Die Verteidigerin des Angeklagten ging von einer Körperverletzung mit Todesfolge aus. Zu Beginn des Prozesses ließ der 26-Jährige durch seine Verteidigerin ausrichten, er habe den 50-Jährigen lediglich „ausknocken“ wollen.

Kuriose Details während der Befragung

Zweifel wurden laut, als während der ersten Befragung kuriose Details ans Licht kamen: So soll der 26-Jährige gegenüber Bekannten angegeben haben, dass er den 50-Jährigen zu sich mit nach Hause nehmen und dort umbringen wolle. Grund dafür soll gewesen sein, dass der 26-Jährige wieder ins Gefängnis nach Straubing wollte. Dort, so habe es der Tatverdächtige damals gesagt, ginge es ihm „besser als draußen“.

Urteil steht noch aus

Für welches Strafmaß sich das Gericht entscheidet, steht noch aus. Die Urteilsverkündung soll nach Angaben des Gerichts am Mittwoch gegen 17 Uhr stattfinden. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes fordert die Verteidigerin eine Unterbringung in einer Psychiatrie statt einer Sicherheitsverwahrung.

