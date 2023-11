Getötet, um ins Gefängnis zu kommen? 26-Jähriger steht wegen Mord in Regensburg vor Gericht

Von: Lisa Metzger

Teilen

Der Angeklagte sitzt im Verhandlungssaal des Landgerichts neben seiner Verteidigerin Stephanie Bauer. Der 26 Jahre alte Mann hatte sich im Februar bei der Polizei gestellt und angegeben, am Vorabend einen Bekannten umgebracht zu haben. © dpa/Armin Weigel

In Regensburg beginnt am Montag (6. November) ein Mordprozess, der viele Fragen aufwirft – vor allem nach dem Motiv des Täters.

Regensburg – Er verantworte den Tod des Mannes, doch er habe ihn lediglich „ausknocken“ wollen, lässt der Angeklagte im Landgericht Regensburg von seiner Anwältin zum Prozessbeginn am Montag, 6. November, verkünden. Er selbst äußert sich nicht, wie die Deutsche Presseagentur mitteilt. Dem 26-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Februar einen ihm bekannten 50 Jahre alten Mann aus der Oberpfalz getötet zu haben.

Bekannter erzählt zu viel über seine Lebenssituation – 26-Jähriger bringt ihn daraufhin um

Am besagten Abend habe er den völlig betrunkenen 50-Jährigen mit zu sich nach Hause genommen. Dort habe der Mann lange über seine Lebenssituation lamentiert, was dem Angeklagten irgendwann zu viel geworden sei. Daraufhin nahm der 26-Jährige den 50-Jährigen in die Mangel – so lange, bis dieser sich nicht mehr wehrte. Dann habe er auf den Mann noch eingeschlagen. Erst am nächsten Morgen soll der 26-Jährige bemerkt habe, dass der Mann nicht mehr am Leben sei.

Laut der Auskunft einer Polizistin habe der 26-Jährige am Morgen nach der Tat bei der Polizei gemeldet, mit den Worten: „Ich glaube, ich habe jemanden umgebracht.“ Zudem gab der 26-Jährige laut ihrer Aussage an, im Laufe des Tages 20 Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest habe das nicht belegen können: 0,0 Promille habe der Test angezeigt. Allerdings konnten die Beamten die Einnahme von Medikamenten nachweisen.

Gerüchte über mögliches Motiv des Täters: Wollte er wieder ins Gefängnis?

Im Laufe der ersten Vernehmungen kamen jedoch kuriose Details ans Licht. So soll der 26-Jährige gegenüber Bekannten angegeben haben, dass er den Bekannten zu sich mit nach Hause nehmen und umbringen wolle. Grund dafür: Er wolle wieder ins Gefängnis nach Straubing, weil es ihm da „besser geht als draußen“, soll der 26-Jährige gesagt haben.

Die Verteidigerin des 26-Jährigen dementierte diese Gerüchte, die in der Heimatstadt ihres Mandanten Bad Kötzting (Landkreis Cham) kursierten. Ihr Mandat habe den 50-Jährigen nicht kaltblütig umgebracht, um „die Freuden eines längeren Aufenthaltes in Straubing zu sichern“, sagte die Verteidigerin. Ein früherer JVA-Aufenthalt habe ihm zwar Struktur gegeben und seinem Gesundheitszustand gutgetan. Jedoch habe sich ihr Mandant vor der Tat bei der Fremdenlegion beworben und dort seine Zukunft gesehen – und nicht als Häftling.

(Übrigens: Unser Regensburg-Newsletter informiert Sie über alle Entwicklungen, News und Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt.)

Warum der 26-Jährige den 50-Jährigen umgebracht hat, soll nun im Prozess herausgefunden werden. Für das Verfahren sind vorerst vier weitere Termine angesetzt. (Lisa Metzger)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.