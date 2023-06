Gewalttätiger Übergriff auf Bauarbeiter in Nürnberg – Polizei ermittelt

Gesperrte Durchfahrt

Nach einem Angriff auf Bauarbeiter in Nürnberg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach einem Streit über eine gesperrte Durchfahrt haben sechs Männer mehrere Bauarbeiter attackiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nürnberg – Am Dienstagabend (20. Juni 2023) wurden sechs unbekannte Täter gewalttätig gegenüber Bauarbeitern in Nürnberg. Wie die örtliche Polizei am Donnerstag berichtete, griffen die Angreifer die Arbeiter mit Eisenstangen und einem Pflasterstein an. Eine Person erlitt einen gebrochenen Oberschenkel und musste ins Krankenhaus gebracht werden, während ein weiterer Bauarbeiter eine Platzwunde am Kopf davontrug.

Wegen Streit über gesperrte Durchfahrt: Sechs Männer attackieren Bauarbeiter

Der Angriff scheint auf einen Streit über eine gesperrte Durchfahrt zurückzuführen zu sein. Den Polizeiangaben zufolge hatten die Bauarbeiter den Unbekannten daran gehindert, mit seinem Fahrzeug die Durchfahrt zu passieren. Daraufhin verließ der Fahrer den Ort und kehrte später mit fünf weiteren Männern zurück. Anschließend attackierten sie die Bauarbeiter mit großer Brutalität. Als die Polizei eintraf, waren die mutmaßlichen Täter bereits geflohen. Die Behörden haben nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung aufgenommen.

