Gewitter mit massivem Starkregen in Nürnberg: Unterführung unter Wasser, Feuerwehr im Einsatz

Kanalisation übergelaufen

+ © vifogra / Besold Land unter nach Gewitter mit Starkregen in Nürnberg am Freitag: In einer Unterführung stand das Wasser bis zum Knie. © vifogra / Besold

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Herz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Freitagabend zogen Gewitter über Nürnberg hinweg und brachten heftigen Starkregen mit sich. Dadurch stand auch eine Unterführung komplett unter Wasser.

Nürnberg – Bevor es kommende Woche wieder sommerlich warm werden soll, zeigt sich das Wetter in Bayern am Wochenende nochmal von seiner gewittrigen Seite. Der Deutsche Wetterdienst warnte für viele Regionen in Bayern seit Freitag, 4. August, unter anderem vor Dauerregen. So sorgte zum Beispiel eine Gewitterzelle, die am Abend über Mittelfranken hinwegzog, für reichlich Chaos in der Stadt.

Land unter in Nürnberg: Unterführung komplett unter Wasser gesetzt

In Nürnberg gab es am Freitagabend ergiebigen Dauerregen über dem Stadtgebiet. Dies sorgte unter anderem für eine komplett unter Wasser gesetzte Unterführung. Berichten zufolge konnte die dortige Kanalisation die durch den Starkregen kommenden Wassermassen nicht mehr fassen. Dadurch stand das Wasser auf der Otto-Bärenreuther-Straße.

Auch die Unterführung in der Zerzabelshofstraße lief voll. Dort stand das Wasser so hoch, dass den Menschen, die die Unterführung durchqueren mussten, das Wasser bis zum Oberschenkel stand.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Dauerregen in Nürnberg: BMW bleibt auf überfluteter Straße stecken

+ Durch die Regenmassen am Freitagabend in Nürnberg blieb auch ein BMW auf einer überfluteten Straße stecken. © vifogra / Besold

Auf der angrenzenden Straße blieb zudem ein BMW in den Wassermassen stecken. Die Nürnberger Feuerwehr rückte schließlich an und befreite den Gulli, sodass das Wasser wieder abfließen konnte. (fhz)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.