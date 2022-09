Nach heftigem Unwetter: Aufatmen in München – Festival-Besucher mit Kritik an Superbloom-Organisatoren

Von: Thomas Eldersch, Felix Herz

Teilen

Für den Samstagnachmittag sind Gewitter für die Südhälfte Bayerns vorhergesagt worden. Eine Unwetterfront zieht über den Freistaat hinweg.

Heftiges Unwetter über München : Starkregen und Blitze am Samstagnachmittag in München – ausgerechnet während dem Superbloom-Festival.

: Starkregen und Blitze am Samstagnachmittag in München – ausgerechnet während dem Superbloom-Festival. DWD warnt vor schwerem Gewitter : Schon am Vormittag deuteten sich heftige Unwetter über Bayern an. Vor allem für München gab es Warnungen.

: Schon am Vormittag deuteten sich heftige Unwetter über Bayern an. Vor allem für München gab es Warnungen. Am Sonntag bleibt es in Bayern überwiegend sonnig: Nur vereinzelt soll es laut den Wetter-Experten ungemütlich werden.

Update vom 3. September, 18 Uhr: Der Himmel über München wird wieder heller, der Regen hat stark nachgelassen – das Gewitter scheint vorüber. Auch beim Deutschen Wetterdienst gibt es keine Warnungen mehr für die Landeshauptstadt sowie die nähere Umgebung. Im Südosten Bayern gelten dafür noch die DWD-Warnstufen zwei und drei.

Indessen nimmt in den nächsten Minuten wohl auch das Superbloom-Festival im Olympiapark wieder sein Programm auf – wenngleich es dort weiterhin teils heftige Kritik der Besucher gibt.

Update vom 3. September, 17.13 Uhr: Das schlimmste scheint überstanden: Zwar regnet es in München noch stark, die heftige Unwetterfront ist jedoch in Richtung Süden weitergezogen und liegt derzeit zwischen Rosenheim und Bad Tölz. Dort warnt der DWD vor „schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel“. In München warnt der DWD nur noch vor „starkem Gewitter“.

Für die Besucher des Superbloom-Festivals ein schwacher Trost – hier gibt es weiterhin viel Kritik in den sozialen Medien für die Organisation und die Kommunikation. Die Besucher warten derzeit, bis es mit dem Festival-Programm weitergeht.

Gewitter beim Superbloom-Festival – das Programm wurde unterbrochen, die Besucher angewiesen, nicht im Freien zu bleiben. © Kathrin Brack

Update vom 3. September, 16.45 Uhr: Für die Besucher des Superbloom kommt das Gewitter höchst ungelegen. Auf den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter, äußern viele Besucher ihren Unmut über die Organisation des Festivals, die – vor allem beim jetzigen Gewitter – zu wünschen übrig lasse.

Update vom 3. September, 16.30 Uhr: Es wird dunkel über München – die Gewitterfront erreicht in diesen Minuten die Landeshauptstadt.

Heftiges Unwetter über München: Superbloom warnt Besucher

Gleichzeitig findet im Olympiapark noch das Festival Superbloom statt – die Organisatoren warnen nun unter anderem auf Instagram vor dem Unwetter: „Wir erwarten in der nächsten Stunden Starkregen und zum Teil auch Blitze“, heißt es in der aktuellen Story des offiziellen Superbloom-Accounts. „Bitte stellt euch unter un dvermeidet metallene Gegenstände“, so die Organisatoren.

Auch nördlich und südlich von München kommt es nun zu Gewittern, die schwersten Unwetter wird es nun aber – das zeigt auch die aktuelle Wetterkarten beim Deutschen Wetterdienst – über der Landeshauptstadt geben.

Erstmeldung vom 3. September: München – Der sonnige Samstagnachmittag könnte vor allem in der Südhälfte Bayerns bald ein Ende haben. Aus Baden-Württemberg kommend, ziehen Gewitterwolken auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Schwaben und Oberbayern vor „starkem Gewitter“.

DWD warnt vor teils schwerem Gewitter und Starkregen

Eigentlich ist auf der Warnwetterkarte des DWD heute kaum etwas zu sehen. Nur im Süden – an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern – leuchtet es orange und rot. Eine Gewitterfront hält Kurs auf den Freistaat. In der DWD-Warnung, die bis 16.30 Uhr gilt, heißt es dazu: „Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel.“

Eine Gewitterfront zieht über Schwaben auf München zu. © Carsten Koall/dpa/Screenshot DWD

Nördlich von Ulm gibt der Wetterdienst sogar eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel heraus. Ob sich diese besonders geladene Gewitterwolke auch bis in den Freistaat schieben wird, ist noch nicht ganz klar. Besonders ärgerlich wäre es heute für die Münchner. Denn dort findet das erste Mal das Superbloom-Festival statt. Auf dem Gelände spielen auf verschiedenen Bühnen Musikgrößen wie Calvin Harris.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Sonntag vorwiegend sonnig in Bayern – nur vereinzelt Gewitter

Für die Nacht sagt der DWD weiterhin „gebietsweisen schauerartigen und zum Teil gewitterigen Regen“ an. Dieser soll im Laufe der Nacht in Richtung Osten abziehen. Die Werte liegen zwischen 14 und neun Grad. Der Sonntag startet nach ersten Frühnebelfeldern überwiegend sonnig. Nur an den Mittelgebirgen kann es gegen Mittag ein wenig regnen. Sonst lockert es immer weiter auf. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 28 Grad. Am wärmsten wird es in Unterfranken. (tel)