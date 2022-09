Gewitterfront zieht über Teile Bayerns hinweg: DWD gibt erste Warnung heraus

Von: Thomas Eldersch

Für den Samstagnachmittag sind Gewitter für die Südhälfte Bayerns vorhergesagt worden. Eine Unwetterfront zieht über den Freistaat hinweg.

München – Der sonnige Samstagnachmittag könnte vor allem in der Südhälfte Bayerns bald ein Ende haben. Aus Baden-Württemberg kommend, ziehen Gewitterwolken auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Schwaben und Oberbayern vor „starkem Gewitter“.

DWD warnt vor teils schwerem Gewitter und Starkregen

Eigentlich ist auf der Warnwetterkarte des DWD heute kaum etwas zu sehen. Nur im Süden – an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern – leuchtet es orange und rot. Eine Gewitterfront hält Kurs auf den Freistaat. In der DWD-Warnung, die bis 16.30 Uhr gilt, heißt es dazu: „Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel.“

Eine Gewitterfront zieht über Schwaben auf München zu. © Carsten Koall/dpa/Screenshot DWD

Nördlich von Ulm gibt der Wetterdienst sogar eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel heraus. Ob sich diese besonders geladene Gewitterwolke auch bis in den Freistaat schieben wird, ist noch nicht ganz klar. Besonders ärgerlich wäre es heute für die Münchner. Denn dort findet das erste Mal das Superbloom-Festival statt. Auf dem Gelände spielen auf verschiedenen Bühnen Musikgrößen wie Calvin Harris.

Sonntag vorwiegend sonnig in Bayern – nur vereinzelt Gewitter

Für die Nacht sagt der DWD weiterhin „gebietsweisen schauerartigen und zum Teil gewitterigen Regen“ an. Dieser soll im Laufe der Nacht in Richtung Osten abziehen. Die Werte liegen zwischen 14 und neun Grad. Der Sonntag startet nach ersten Frühnebelfeldern überwiegend sonnig. Nur an den Mittelgebirgen kann es gegen Mittag ein wenig regnen. Sonst lockert es immer weiter auf. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 28 Grad. Am wärmsten wird es in Unterfranken. (tel)