„Gigantisches Tierleid mitten unter uns“: Tierheim nimmt Katzenfamilie auf – Mehrere Babys sterben

„Es tut uns so leid“

Das Tierheim Wannigsmühle fand eine Katzenfamilie und nahm sie auf. Leider haben nicht alle Katzenbabys überlebt.

Münnerstadt – Auf den ersten Blick wirkt es wie ein schönes Foto einer kuschelnden Katzenfamilie. Jedoch zeigt das Bild „ein gigantisches Tierleid mitten unter uns“, schrieb das Tierheim Wannigsmühle auf Facebook. Die Katzen kamen ein paar Tage bevor das Foto aufgenommen wurde in das Tierheim in Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen. Die Helfer hofften, „dass alle Kitten überleben werden. Ganz gesund werden sie jedoch nicht werden, dafür ist der Katzenschnupfen zu lange unbehandelt geblieben“. Doch die Befürchtungen haben sich leider bestätigt.

Drei der Katzen auf dem Foto sind bereits verstorben.

Katzenbabys verstorben: Weitere Katzen erblindet

Das Tierheim Wannigsmühle geht davon aus, dass einige der Katzen für immer erblinden werden. Die Helfer betonen in einem Facebook-Post, dass es Millionen weiterer Straßenkatzen genauso geht und dass das mit einer Kastrationspflicht für Freigängerkatzen verhindert werden könnte.

In einem Update erklärte das Tierheim, dass drei der Katzenbabys verstorben sind. „Es tut uns so unendlich leid. Kommt gut über die Himmelsbrücke und habt immer ein volles Futterschälchen“. Den anderen Katzen vom Foto geht es laut dem Tierheim nicht so gut. Sie „sind in einem separierten Familienbereich untergebracht, um in Ruhe zu genesen“. Die Nachricht, dass drei Katzen verstorben sind, traf auch die Nutzer auf Facebook, die ihre Trauer in den Kommentaren teilten.

„Es hört nicht auf“ – eine Auswahl an Kommentaren

„Oh mein Gott, das ist ein Tierleid, es hört einfach nicht auf.“

„Wie schrecklich!!! Tausend Dank, dass sie es bei euch soooooooo gut haben! Ihr leistet soooooooo tolle Arbeit und seid alle so freundlich!!!“

„Die armen Tiere....leider ist das den Politikern nicht wichtig. Es geht hier um Lebewesen.“

Das Tierheim Wannigsmühle sprach sich für eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen aus. „Und wir setzen uns dafür ein, dass es mehr werden! Helft uns bitte und macht mit, Tierleid zu beenden! Leistet gemeinsam mit uns Aufklärungsarbeit und haltet die Augen und Ohren offen, ob es Tiere in Not gibt.“

© Tierheim Wannigsmühle/Facebook