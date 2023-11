Nach Wintereinbruch: Glätteunfall in Oberbayern hat Folgen für Hunderte Anwohner

Von: Katarina Amtmann

Ein 29-Jähriger ist mit seinem Auto von der schneebedeckten Straße abgekommen. Dabei hat er drei Teelfonverteilerkästen beschädigt.

Siegsdorf - Der Winter hat Bayern fest im Griff. Zunächst gab es ein Schneewochenende in Oberbayern, dann rieselten die weißen Flocken in Franken zahlreich vom Himmel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte. Trotzdem gab es im ganzen Freistaat viele witterungsbedingte Unfälle.

Wintereinbruch in Oberbayern: Glätteunfall hat Folgen für Anwohner

In Oberbayern hatte ein Crash dabei Folgen für zig Anwohner. Denn durch den Glätteunfall eines 29-jährigen Autofahrers waren mehrere Hundert Haushalte in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) am Dienstagabend, 28. November, zeitweise ohne Internet und Telefon.

Ein Glätteunfall hatte Folgen für Hunderte Anwohner in Siegsdorf (Symbolbild).

Glätteunfall in Oberbayern: Anwohner ohne Internet und Telefon

Der Autofahrer sei aufgrund der schneeglatten Fahrbahn nach links von der Straße abgekommen und habe dabei drei Telefonverteilerkästen und eine Werbetafel beschädigt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Ob der dadurch entstandene Ausfall von Telefon und Internet bereits behoben werden konnte, konnte ein Polizeisprecher am Morgen nicht sagen. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. (kam/dpa)

