„Prallte massiv auf die Skipiste“: Gleitschirmflieger aus Bayern stürzt in Österreich in den Tod

Von: Felix Herz

Ein 38-jähriger Gleitschirmflieger aus Niederbayern ist in Österreich tödlich abgestürzt (Symbolbild). © Wirestock / IMAGO

Ein 38-jähriger Gleitschirmflieger aus Niederbayern ist in Österreich tödlich verunglückt. Selbst der Notfallschirm bewahrte ihn nicht vor dem Sturz.

Hopfgarten im Brixental – Traurige Nachrichten aus Österreich: Wie die Landespolizeidirektion Tirol in einer Pressemitteilung am Dienstagabend, 21. Februar, berichtet, ist in Hopfgarten im Brixental ein deutscher Gleitschirmflieger tödlich verunglückt.

Paragleiter aus Bayern stürzt in Österreich ab – trotz Notfallschirm

In der Pressemitteilung heißt es, dass „ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf einer Höhe 1.800 Meter von der Hohen Salve, Gemeindegebiet Hopfgarten im Brixental“ mit seinem Gleitschirm gestartet war und in Richtung Süden talwärts geflogen.

Auf halber Strecke habe der Pilot dann einen sogenannten Spiralflug durchgeführt. Dem Deutschen Gleitschirm- und Drachenflugverband zufolge handelt es sich dabei um ein anspruchsvolles Flugmanöver, bei dem man schnell an Höhe verliert. Eine „steigende Zahl von Unfällen und Beinaheunfällen beim Trainieren der Steilspirale“ mahne sehr eindringlich zur Vorsicht.

Laut Tiroler Polizeidirektion konnte der 38-jährige Pilot seinen Spiralflug aus bisher unbekannter Ursache nicht mehr rechtzeitig beenden. Er habe noch den Notfallschirm aktiviert, doch auch dieser rettete den Mann nicht vor dem Absturz. Er prallte „auf Höhe der Mittelstation massiv auf die Schipiste auf“, heißt es im Bericht.

Gleitschirmflieger aus Bayern stirbt noch an der Unfallstelle

Sofort nach dem Aufprall wurde die Pistenrettung alarmiert. Diese versuchte noch, den Mann zu reanimieren, auch die Besatzung des Notarzthubschraubers beteiligte sich – leider ohne Erfolg. Noch an der Absturzstelle verstarb der 38-Jährige. In einer nachgereichten Pressemitteilung meldete die Tiroler Landespolizeidirektion noch, dass es sich bei dem 38-jährigen Unfallopfer um einen Mann aus Niederbayern handelt. (fhz)

