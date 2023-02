Söder-Tochter Gloria-Sophie zeigt neuen Blond-Look: „Habe gelernt, authentisch zu leben“

Von: Richard Strobl

Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt präsentiert einen neuen Haar-Look. Sie strahlt jetzt in Blond in die Kamera. © Collage: IMAGO / Daniel Scharinger // Instagram / gloriasophieee

Als Model ist das Aussehen für Gloria-Sophie Burkandt ihr Kapital. Jetzt hat sich die Tochter von Markus Söder einen neuen Look gegönnt. Sie strahlt nun in Blond.

München – Als Model hat sich Gloria-Sophie Burkandt mittlerweile auch international einen Namen gemacht. So zierte die Tochter von Markus Söder etwa auch schon das Cover der türkischen „Vogue“. Mit dieser Berufsbezeichnung ist das eigene Aussehen natürlich absolut im Fokus – ist der Look schließlich das Kapital.

Im Gegensatz zu vielen anderen Damen ihrer Profession gönnt sich Gloria-Sophie dabei durchaus ab und an eine Auffrischung und erstrahlt dann in einem neuen Look. So etwa auch schon im vergangenen Sommer.

Söder-Tochter Gloria-Sophie überrascht Fans mit neuem Blond-Look

Zuvor war die 1,85-große Bayerin stets mit langer, brauner Locken-Mähne auf den roten Teppichen des Freistaats und der Welt präsent gewesen. Doch im August 2022 folgte der Griff zur Schere – und das durchaus in radikalem Ausmaß. Knapp 20 Zentimeter kürzer wurden die Haare und Gloria-Sophie präsentierte sich im angesagten Kurzhaar-Bob.

Jetzt folgt die nächste Wandlung!

Gloria-Sophie strahlt in Blond – Fans feiern neuen Look

Denn das Model hat sich nun auch noch von ihrer angestammten Haarfarbe getrennt. Statt mit Dunkelbraun kommt Gloria-Sophie nun in hellem Blond daher. Und dieser Schritt hat offenbar große Bedeutung für das Model. Zu einem Posting auf Instagram schrieb sie: „Ich habe mich neudefiniert und gelernt, authentisch zu leben.“

Es folgt ein Dank an den Verantwortlichen Künstler: Den Friseur-Salon Andre Schulz am schicken Maximiliansplatz in München.

Das Lob ihrer Fans hat Gloria-Sophie für ihren Look-Wandel sicher: „Tolle Veränderung“, „sehr hübsch“, „sieht echt mega aus“ oder „du strahlst von innen heraus“ ist unter dem Post zu lesen. Dazu gibt es die obligatorischen roten Herzen, die Gloria-Sophie dank der Typ-Veränderung geradzu zufliegen.