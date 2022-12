„Fürstin Balla Balla“: Satire-Show verleiht Gloria von Thurn und Taxis Negativpreis

Von: Katarina Amtmann

Fürstin Gloria erhält einen Negativpreis in der „heute show“ des ZDF. © Screenshot ZDF heute show

Gloria von Thurn und Taxis hat einen Negativpreis der „heute show“ bekommen. Grund waren diverse Aussagen der Fürstin unter anderem bei Julian Reichelt.

Regensburg - Gloria von Thurn und Taxis ist nicht für ihre Zurückhaltung bekannt. Die Fürstin aus Regensburg sagt, was sie denkt – egal, ob das anderen gefällt oder nicht.

Gloria von Thurn und Taxis bei Julian Reichelt: Fürstin polarisiert

Seit Tagen gibt es wieder Diskussionen um die Fürstin von Thurn und Taxis. Der Grund: Ihr Auftritt auf dem Youtube-Kanal des Ex-Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, bei dem sie Homosexuelle diffamierte, sich rassistisch äußerte und Verschwörungstheorien verbreitete.

„Viele Frauen würden gern zu Hause bleiben“: Kontroverse Aussagen von Gloria von Thurn und Taxis

„heute show“ verleiht Gloria von Thurn und Taxis Negativpreis: „Fürstin Balla Balla“

Das sorgte nun auch für eine spezielle Auszeichnung. Gloria von Thurn und Taxis wurde im Jahresrückblick der ZDF „heute show“ der „Goldene Vollpfosten“ verliehen. Zuvor waren Interview-Ausschnitte der Fürstin aus dem Gespräch mit Julian Reichelt gezeigt worden.

Entsetzt hält sich Comedian Martina Hill in ihrer Rolle als Larissa die Hände vors Gesicht und fragt Oliver Welke: „Oh du meine Güte, die ist ja voll böse und verrückt! Wird man automatisch so, wenn man alt ist?“ Der Moderator entgegnet schlicht: „Die war immer schon so. Ich sag nur – Zitat – der Afrikaner schnackselt gern“ – eine Aussage, mit der die Fürstin im Jahr 2001 Entsetzen hervorgerufen hat. „Daher heute der wirklich überfällige Lebenswerkpfosten für Ihre Durchlaucht Fürstin Balla Balla“, so Welke abschließend. (kam)

Spott gab es zuletzt auch für die Glühweinpreise auf dem Thurn-und-Taxis-Weihnachtsmarkt. „Deine Seele und dein Erstgeborenes“, scherzte ein Internetnutzer über die Kosten.