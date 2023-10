„Gloryhole“-Antrag an bayerischer Uni: Sogar internationale Presse berichtet – Studenten wehren sich

Von: Felix Herz

Der Antrag, an der Uni Augsburg „Gloryholes“ zu installieren, erregte sogar internationale Aufmerksamkeit. Inzwischen gibt es auch eine Stellungnahme der Studenten.

Augsburg – Mit dieser Aufmerksamkeit hatte der studentische Konvent an der Universität Augsburg wohl nicht gerechnet: Doch der Antrag von Studierenden, im Hörsaalzentrum sogenannten „Gloryholes“ zu installieren, hat bundesweit und international hohe Wellen geschlagen.

„Gloryholes“ im Hörsaalzentrum: Anonymer Sex an der Uni Augsburg? Antrag schlug hohe Wellen

Hintergrund der ganzen Sache ist folgender: Auf dem Modularfestival der Universität Augsburg wurde an der Wünschewand zehnmal der Wunsch nach „Gloryholes“ auf dem Campus-Gelände geäußert. Und da immatrikulierte Studierende qua Verordnung das Recht haben, Anträge zur Diskussion beim studentischen Konvent zu stellen, wurde somit auch der „Gloryhole“-Antrag beim Zusammenkommen der Studierendenvertretung besprochen. Diese Erklärung verschickte der studentische Konvent als Pressemitteilung, nachdem der Antrag in den vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen hat.

Was ist ein „Gloryhole“? „Gloryholes“ sind meist in Toiletten auf Hüfthöhe angebrachte Löcher in einer Trennwand zwischen zwei Einzelkabinen. Sie ermöglichen anonymen Sexualkontakt zwischen zwei Menschen. Die sexuelle Befriedigung steht dabei im Vordergrund, die Identität der Partner bleibt nebensächlich. Seine Bekanntheit erlangte das heutige Gloryhole durch das Vorkommen in der US-amerikanischen Schwulen-Community ab den 1960er Jahren.

Nicht nur in der lokalen Presse wurde über den Antrag berichtet – auch wir berichteten über den Fall sowie unsere Kollegen von Buzzfeed. Auch bundesweit gab es Berichte, unter anderem von der Bild, t-online, SZ und Focus, und sogar die internationale Presse griff den Antrag auf. So schrieb die britische Daily Mail: „Studenten stimmen über Gloryholes zum anonymen Sex in öffentlichen Toiletten an deutscher Universität ab“ (Übersetzung vom Autor). „Ekelhaft“, heißt es zum Beispiel in einem Kommentar unter dem Artikel. Andere Nutzer, auch auf anderen Plattformen, weisen darauf hin, dass Sex-Praktiken an der Uni nichts verloren hätten und merken hygienische Risiken an.

Der Antrag von Studierenden der Uni Augsburg, im Hörsaalzentrum „Gloryholes“ zu installieren, hat für reichlich Wirbel gesorgt. (Symbolbild) © Westend61 / IMAGO

Das Thema griffen auch Medien aus verschiedenen politischen Lagern auf, beispielsweise reduxx, das dem feministischen Spektrum zuzuordnen ist, oder die rechte Seite The Daily Caller mit Sitz in Washington. Zudem wurde das Thema in verschiedenen Foren wie Reddit teils heiß diskutiert.

Statement der Studenten zum „Gloryhole“-Antrag: „Mit moralisierender Abscheu und Ekel begegnet“

Stellung bezog nun auch der studentische Konvent der Uni Augsburg mittels einer Pressemitteilung. Darin heißt es zunächst, dass der „Gloryhole“-Antrag abgelehnt wurde – „mit 20 Nein- und 5 Ja-Stimmen bei 8 Enthaltungen“. Anschließend kommentierte der Konvent die mediale Aufmerksamkeit. Demnach werde es als wichtig erachtet, sich „mit queeren Thematiken auseinanderzusetzen“. Dazu gehöre ein heteronormativitätskritischer Diskurs an der Uni.

Gemeint ist damit eine kritische Diskussion über das in der Gesellschaft verwurzelte Bild von Normalität, der zufolge Mann und Frau zusammenleben, und wie diese zusammenleben zu haben. Diversity-arts-culture.berlin erklärt Heteronormativität folgendermaßen:

In einer heteronormativen Gesellschaft werden an alle Menschen soziale Erwartungen gerichtet, wie sie als Männer und Frauen miteinander leben sollen. Menschen werden entweder als Mann oder Frau geboren (und dementsprechend erzogen) und gehen nur mit dem jeweils anderen Geschlecht sexuelle Beziehungen ein. Menschen, die nicht in diese zweigeschlechtliche Ordnung passen, weil sie sich beispielsweise als nicht-binär (non-binary oder enby) trans* oder inter* identifizieren oder keine heterosexuellen Beziehungen haben, werden als „anders“ und „nicht normal“ wahrgenommen und beschrieben.

Ein heteronormativitätskritischer Diskurs sei an der Universität wichtig, da Heteronormativität queere Menschen unsichtbar mache, sie in ihrer Entfaltung unterdrücke und ihnen Gewalt zufüge. Man sei daher von dem bundesweit großen Interesse an dem Antrag, noch bevor über diesen überhaupt abgestimmt wurde, überrascht, heißt es in der Pressemitteilung. „Dass diesem Antrag dabei mit einer Mischung an Belustigung und moralisierender Abscheu und Ekel begegnet wird, kann anhand der Wortwahl zum Teil mit queerfeindlichen Einstellungen erklärt werden, die immer noch tief in unserer Gesellschaft verankert sind“, heißt es.

Studentischer Konvent verurteilt Kommentare nach „Gloryhole“-Antrag

Da queere Studierende noch immer täglich Diskriminierung am Campus erfahren würden, erfreue sich der Studentische Konvent der Uni Augsburg an dem Antrag, der den damit einhergehenden Diskurs zum „nicht-heteronormative Ausleben von Sexualität auf die Tagesordnung“ setzte. Man stehe dafür ein, dass Studierende weiterhin ihr Recht auf Anträge nutzen.

Abschließend übt der Konvent noch teils deutliche Kritik an den medialen Folgen des Antrags. Einerseits würden „studentische Belange in der Gesellschaft wenig Beachtung finden“, außer es gehe um Themen, die als Kuriosum behandelt werden können. Zusätzlich kritisiert der Konvent die Partizipationsmöglichkeiten der Studierenden an den Unis – Anträge können demnach zwar gestellt werden und sogar vom Konvent beschlossen werden – für die Universitätsleitung gebe es aber keinerlei Pflicht, diesen auch nachzukommen oder sie umzusetzen.

„Abschließend verurteilt der Studentische Konvent jegliche offen rechtsextremen, behindertenfeindlichen und menschenfeindlichen Kommentare, die in großer Zahl geschrieben wurden“, heißt es in der Pressemitteilung. Es sei gerade heute wichtig, queere und explizit auch trans* Leben zu schützen und für eine queerfreundliche Universität einzustehen. (fhz)

