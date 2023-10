Glück im Unglück: Bergwacht rettet 63-Jährigen bei Nacht und Schnee vom Untersberg

Von: Lisa Metzger

Die Bergwacht Marktschellenberg hat am Sonntagabend (15. Oktober) einen 63-Jährigen vom Untersberg gerettet. © Imago/Zoonar/Bergwacht Marktschellenberg

Am späten Sonntagabend (15. Oktober) gerät ein Mann beim Abstieg vom Untersberg in Not. Die Bergwacht rückt aus – bei Schnee und Eis. Eine Rettungsaktion, die ein glückliches Ende fand.

Marktschellenberg/Schelenberger Forst - Gegen 19.50 Uhr sei der Notruf bei ihnen in der Leitstelle Traunstein eingegangen, heißt es in der Mitteilung der Bergwacht vom Berchtesgardener Land. Auf der Südostseite des Unterbergs ist ein 63-jähriger Bergsteiger aus Baden-Württemberg zu diesem Zeitpunkt auf Hilfe angewiesen: Er sei von der Kargrabenhöhle kommend in Richtung Thomas-Eder-Steig unterwegs gewesen und im Steilhang wegen Dunkelheit und Neuschnee nicht mehr weitergekommen.

Bergretter können Kontakt zu Hilfesuchendem herstellen

Umgehend rückten die Bergretter aus. Im Polizeihubschrauber „Edelweiß 2“ machten sich vier ehrenamtliche Bergretter auf den Weg, den Mann zu retten. Aufgrund des Wetters setzte der Hubschrauber die Retter unterhalb der Nebelgrenze ab – auf Höhe der Toni-Lenz-Hütte. Von dort mussten sich die vier Freiwilligen ihren Weg zu Fuß bahnen. Durch Schnee und Nacht hindurch. Mit Rufen gelang es ihnen, Kontakt zum 63-Jährigen aufzunehmen. Dieser war unverletzt.

Zwei Bergretter der Bergwacht Markt Schellenberg im Einsatz bei Nacht und Schnee. Am Sonntagabend (15. Oktober) gelang es ihnen einen 63-Jährigen zu retten. © Bergwacht Marktschellenberg

Mit einem Seil gesichert, gelang es den Helfern zusammen mit dem Mann die obere Hütte zu erreichen. Von dort aus konnte der Helikopter alle abholen und sicher ins Tal zurückbringen. Vor Mitternacht waren alle Beteiligten wohlbehalten im Tal angekommen. Ein Einsatz, der diesmal glücklich endete.

