Flammen schlagen um sich: Sattelzug kollidiert mit VW – Feuerwehr kämpft gegen Brand

Von: Lisa Metzger

Drucken Teilen

Am Dienstag, 5. Dezember, sind bei Fridolfing ein Sattelzug und ein VW Golf frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus.

Fridolfing – Gegen 14.25 Uhr ist es kurz vor Fridolfing, auf Höhe Untergeisenfelden im Landkreis Traunstein zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist um diese Uhrzeit ein 29-jähriger Sattelzugfahrer mit seinem LkW auf der B20 von Laufen kommend in Richtung Tittmoning unterwegs gewesen, als ihm der Fahrer eines VW Golfs entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zu einer Frontalkollision mit dem Lkw.

Am 5. Dezember ist es im Landkreis Traunstein zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug gekommen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. © Hans Lamminger

Fahrzeuge brannten komplett aus

Durch den erheblichen Zusammenstoß fingen beide Fahrzeuge sofort Feuer und gerieten in Vollbrand. Der 29-Jährige konnte sich selbst leicht verletzt aus seinem Lkw befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Für den Fahrer des VW Golfs kam allerdings jede Rettung zu spät. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verstarb er wohl unmittelbar an den Folgen des heftigen Zusammenstoßes.

Am 5. Dezember ist es im Landkreis Traunstein zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. © Hans Lamminger

Beide beteiligten Fahrzeuge brannten komplett aus. Der Sattelauflieger war voll beladen mit Fahrzeugteilen. Diese mussten zur Brandlöschung von dem Auflieger abgeladen werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Fridolfing, Kirchanschöring und Pietling waren mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort. Auch der Rettungsdienst, der Bauhof und die Straßenmeisterei eilten zum Einsatzort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich angefordert.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Genauer Unfallhergang bislang ungeklärt

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Seitens der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Gutachten angeordnet, welches dabei helfen soll, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei wohl mindestens im sechsstelligen Bereich.

Die Bundesstraße 20 wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten aufwendig abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde über Kirchanschöring und Götzing umgeleitet. Die Sperrung dauerte bis in die Abendstunden an.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.