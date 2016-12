Grässliche Details zur Bluttat in Raubling

Mittlerweile Haftbefehl ergangen

Raubling - Im Fall der getöteten Rentnerin (75) aus Raubling (Kreis Rosenheim) gibt es neue, grausame Details:

Offenbar hat der Lebensgefährte seine Partnerin nach einem eher banalen Streit am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages mit einem Messer erstochen. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung hatte es in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages einen heftigen Zoff des Paares in dem Mehrfamilienhaus gegeben. Einer Nachbarin schilderte der 81-Jährige vor der Festnahme, seine Lebensgefährtin habe sich geweigert, den Arzt zu rufen, obwohl er über Schmerzen geklagt habe. Stattdessen sagte die Frau laut dem Bericht: „Mach’ ich nicht, bring’ mich doch um.“ Das nahm der Rentner offenbar wörtlich und stach zu. Die schwer verletzte Frau erlag noch in ihrer Wohnung des Mehrfamilienhauses ihren Verletzungen. Der 81-Jährige ließ sich ohne Widerstand festnehmen - in seinem blutverschmierten Schlafanzug!

Inzwischen ist gegen den 81-jährigen Rentner Haftbefehl ergangen. Er befinde sich wegen Selbstmordgefahr allerdings noch in einer psychiatrischen Klinik, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Erst nach einer medizinischen Behandlung werde der mutmaßliche Täter zur Untersuchungshaft ins Gefängnis gebracht. Die genaue Todesursache soll durch eine Obduktion der Leiche festgestellt werden. Die Polizei spricht von einer klassischen Beziehungstat.