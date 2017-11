Grausiger Fund: Leiche aus Innkanal bei Töging gezogen

Ein Großeinsatz von Wasserwacht, Polizei und Feuerwehr am Innkanal bei Töging endete am Donnerstagmorgen mit einem grausigen Fund: Ein toter Mann wurde aus dem Wasser gezogen.

Töging - Wie innsalzach24.de* berichtet, kam es in Töging am "Wasserschloss" zu einem grausigen Fund. Am Donnerstagmorgen wurde vor dem Kraftwerk in Töging ein Großeinsatz der Wasserwacht Töging-Winhöring, Altötting und Waldkraiburg, der Freiwilligen Feuerwehr Töging und der DLRG ausgelöst. Ein Passant informierte zuvor die Polizei, dass ein Mensch in dem künstlichen Gewässer treibe.

Andreas Guske, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, bestätigt den Fall auf Nachfrage. Die Person sei offenbar männlich. Mehr weiß auch die Polizei noch nicht. Die Kripo ist derzeit vor Ort, sichert den Fundort und versucht, die Identität der Leiche zu klären und natürlich vor allem, wie der Mann ins Wasser und zu Tode gekommen ist. Erste Erkenntnisse werden noch im Laufe des Tages erwartet.

Hier wurde die Leiche gefunden

kmm

