Fast 1000 Schafe auf der Flucht: Hat ein Wolfsrudel zwei Herden in Bayern angegriffen?

Von: Carina Zimniok

Teilen

In Nordbayern hat wohl ein ganzes Wolfsrudel zwei Schafherden angegriffen. Mehrere Tiere sind tot, die Schäfer entsetzt. Sie fordern den Abschuss.

Rhön-Grabfeld – Julian Schulz ist in fünfter Generation Schäfer, der 31-Jährige liebt seinen Beruf. Doch am Montag, dem 2. Oktober, musste er einen schlimmen Tag erleben. Seine Herde wurde attackiert. Wohl mehrere Wölfe rissen Schafe und Ziegen im Kreis Rhön-Grabfeld, kurz vor der Grenze zu Hessen.

Julian Schulz ist am Montagmorgen gerade auf dem Weg zu einem Termin, da klingelt sein Telefon, sein Nachbarschäfer ist dran. Er sagt, ein Wolf sei in seiner Herde gewesen, 800 Merinoschafe seien von der Weide verschwunden, sechs Tiere tot. Schulz soll lieber mal nach seiner Herde sehen. „Ich hab sofort kehrtgemacht“, sagt Schulz. Als er an der zwei Hektar großen eingezäunten Weide ankommt, ist sie leer bis auf zwei Schafe – von 140.

Schäfer ist sich sicher: „Die Bissspuren waren vier Zentimeter auseinander – so ein Gebiss hat nur ein Wolf“

Julian Schulz macht sich sofort auf die Suche. Die Herde ist verstreut, der Schäfer findet nur vereinzelt Tiere. Dann einen toten Ziegenbock, 120 Kilogramm schwer. Noch eine Ziege, von der ist nur noch Gerippe und Fell übrig. Am Abend hat er fast alle Tiere eingesammelt. Nachts melden Autofahrer noch ein Lamm an der Straße, es hat einen Kehlbiss, lebt aber – noch. Bei seinem Kollegen sind bis zu sechs Tiere tot: Auch er hat einen ganzen Tag gebraucht, bis die Herde wieder unter Kontrolle war.

Der Wolf sorgt auch in Oberbayern für Unmut bei Schäfern und Landwirten. © Raimund Linke/Picture Alliance

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Noch steht nicht hundertprozentig fest, dass die Tiere von einem Wolf gerissen wurden. Das Landesamt für Umwelt hat Proben genommen, ein DNA-Testergebnis steht noch aus. Schulz ist sich aber sicher: „Die Bissspuren waren vier Zentimeter auseinander – so ein Gebiss hat nur ein Wolf“. Als er am Dienstag den Weidezaun kontrolliert, entdeckt er außerdem Trittspuren.

Bereits vor zwei Jahren verlor der Schäfer zwei Ziegen – durch eine Wölfin

Es ist nicht das erste Mal, dass der Schäfer Tiere an den Wolf verliert. Schon vor zwei Jahren riss eine Wölfin zwei Ziegen. Die Rhön, ein 1500 Quadratkilometer großes Mittelgebirge, ist eine von neun Regionen in Bayern, in denen standorttreue Tiere leben. Erst vorige Woche hatte es zehn Kilometer entfernt von dem aktuellen Tatort einen Übergriff gegeben.

Schäfer Julian Schulz mit seinen Schafen und einem Ziegenbock auf der Weide. © Julian Schulz

Schulz befolgt alle Herdenschutz-Empfehlungen der Behörden, der mobile elektrische Weidezaun ist mit 1,10 Metern sogar 20 Zentimeter höher als vorgeschrieben. „Das bringt alles nichts, die sind einfach drübergesprungen“, sagt er. „Die“ – der Schäfer geht davon aus, dass ein Rudel seine Schafe gerissen hat. In der Herde seines Kollegen fehlten etwa 30 Kilo Fleisch: eine Mahlzeit für etwa vier Wölfe.

Trächtige Schafe durch Wolf-Attacken verschreckt – Tiere könnten ungeborene Lämmer verlieren

Schulz fordert die Entnahme der Tiere. Die Rhön sei ein Naturschutzgebiet, wenn dort keine Schafe mehr grasen, verbusche die Gegend. Klar, er bekommt eine Entschädigung für die gerissenen Schafe. Aber das Hauptproblem sei, dass die trächtigen Schafe durch die Attacke völlig verschreckt sind und ihre ungeborenen Lämmer vermutlich verlieren. „So geht mir die Genetik zum Weiterzüchten verloren“, sagt er. Und dann ergänzt er noch: „Ich habe die Schnauze voll.“

Gerissenes Schaf: Dieses Tier stammt aus der Herde des Nachbarschäfers. © Julian Schulz

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.