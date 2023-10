Vier-Tage-Woche in Bayern: Diskussion nimmt Fahrt auf – doch die Skepsis ist weiter groß

Vier Tage arbeiten – dann drei Tage frei. Und das bei vollem Gehalt. Das Konzept wird immer heißer diskutiert, gewinnt immer mehr Befürworter.

München – Es klingt wie Teilzeit oder ein durch einen Feiertag verlängertes Wochenende: Doch die Vier-Tage-Woche ist schon in vielen Unternehmen das ganze Jahr über Standard. Vier Tage Arbeit statt fünf – hemmt das nicht die Produktivität? Nein, argumentieren die Befürworter des Konzepts. Denn die Lebensqualität der Mitarbeiter steige durch den zusätzlichen freien Tag derart an, dass sie an den vier Tagen Arbeit so produktiv sind, wie vorher bei fünf Arbeitstagen pro Woche.

Diskussion um Vier-Tage-Woche nimmt in Bayern Fahrt auf – doch die Skepsis bleibt

Für das moderne Arbeitsmodell der Vier-Tage-Woche lassen sich noch weitere Argumente finden. So wird der gesamte Arbeitsplatz attraktiver für Arbeitnehmer, da sich Familie und Arbeit besser in Einklang bringen lässt. Zudem ist das Konzept ansprechender für Mütter. Und: Die Ausfallzeit durch Krankheit sinkt, so zumindest der Konsens vieler Unternehmen, die bereits umgestellt haben. So machte zuletzt eine Studie aus Großbritannien auf sich aufmerksam: 61 Unternehmen testeten für ein halbes Jahr die Vier-Tage-Woche – 56 dieser Unternehmen wollen das Modell nun nach Ende der Testphase beibehalten. Klare Sache also, oder?

Ganz so einfach ist es aber nicht. Wie der BR in einem aktuellen Bericht zur Vier-Tage-Woche in Bayern schreibt, gibt es auch viel Ablehnung aus der Industrie. Der Unternehmerverband Stahl bezweifelt stark, dass der Arbeitskräftemangel durch eine Verteuerung und Verknappung der Arbeit ausgeglichen werden kann.

Der BR nennt noch weitere Beispiele von Unternehmen, die das Modell der Vier-Tage-Woche für nicht umsetzbar halten. Beispiel Gießerei „Franken Guss“ im unterfränkischen Kitzingen: Hier müssen Maschinen 24 Stunden am Tag überwacht werden, der Betrieb sei da an vier Tagen nicht möglich – auch, weil die Maschine nicht schneller laufe, weil die Arbeiter öfter frei haben. Auch für die Vereinigung Bayerische Wirtschaft ist das Modell laut BR nicht umsetzbar – die Prozessabläufe würden komplizierter, die Umstellung erfordere neue Schichtmodelle und neues Personal. Was in Zeiten des Fachkräftemangels schlichtweg unmöglich sei. Einzelne Unternehmen könnten das Konzept gerne durchführen, eine flächendeckende Umsetzung seit demnach aber nicht denkbar.

Viele Befürworter auf Arbeitnehmer-Seite – Projekt nun auch in Deutschland

Wie die Arbeitnehmer zum Modell der Vier-Tage-Woche stehen, scheint indes klar: Mitte des Jahres hatte die Hans-Böckler-Stiftung eine Studie durchgeführt, wie Vollzeit-Erwerbstätige das Konzept sehen. Das Ergebnis: 81 Prozent der Befragten wünschen sich eine Vier-Tage-Woche, als Hauptgrund dafür nennen sie, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können.

In Deutschland soll es nun ebenfalls ein Pilotprojekt geben, ähnlich dem aus Großbritannien. Beteiligt ist dabei dieselbe Nichtregierungsorganisation „4 Day Week GLobal“, wie der BR schreibt. Gesucht werden aktuell 50 Unternehmen in Deutschland, die an der Testphase teilnehmen. Doch auch hier gibt es, wie bereits in Großbritannien, Kritik – denn die Unternehmen melden sich freiwillig, so der Vorwurf, die Stichprobe sei daher nicht repräsentativ.

So bleibt schließlich festzuhalten, dass die Diskussion rund um die Vier-Tage-Woche zwar auch in Deutschland Fahrt aufnimmt – jedoch noch lange nicht am Ende ist. (fhz)

