Großbrand in Asylunterkunft: Eine verletzte Person und „Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich“

Von: Felix Herz

In einer Asylbewerberunterkunft in Reit im Winkl hat es am Dienstagmittag einen Brand gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. © NEWS5 / Hallweger

Im Landkreis Traunstein hat am Dienstag eine Asylunterkunft gebrannt. Dabei wurde eine Person verletzt und ein enorm hoher Sachschaden ist entstanden.

Reit im Winkl – Ein Großbrand in einer Asylbewerberunterkunft in Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, hat am Dienstagmittag, 14. November 2023, einen Großeinsatz der regionalen Feuerwehren ausgelöst. Die Mitteilung über das Feuer erreichte die integrierte Leitstelle Traunstein gegen 12 Uhr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Unterkunft bereits in Vollbrand.

Asylunterkunft in Vollbrand – eine Person leicht verletzt, enormer Sachschaden

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig und schwierig und dauerten bis in die Abendstunden an. Eine Person wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der entstandene Sachschaden ist enorm und bewegt sich laut Polizei im hohen sechsstelligen Euro-Bereich. Die ersten Ermittlungen erfolgten noch vor Ort durch die örtliche Polizeiinspektion Grassau mit Unterstützung der umliegenden Polizeidienststellen.

Brandursache noch unklar: Kriminalpolizei und Brandfahnder ermitteln

Die weiteren Untersuchungen werden nun von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 sowie dem Kommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, fortgeführt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und dementsprechend noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

