Große Suche nach Vermisster an Kanal: Polizei findet Frau schlafend in Graben

Von: Katarina Amtmann

Ein verlassenes Fahrrad samt Decke und Badebekleidung löste an einem fränkischen Kanal eine große Suche aus. Die nahm ein glückliches Ende.

Roth - Eine Vermisstensuche im Landkreis Roth hat am Dienstagabend (4. Juli) ein glückliches Ende genommen. Nach Stunden wurde eine gesuchte Frau wohlbehalten aufgefunden.

Die Rettungskräfte suchten am Kanal nach einer Vermissten. © vifogra / Haubner

Frau an Kanal bei Roth vermisst: Großeinsatz der Rettungskräfte

Die beunruhigende Situation begannt laut Vifogra, als ein Fahrrad samt Decke und Badebekleidung bei Haimpfarrich am Kanal entdeckt wurde. „Es wurde ein Fahrrad mit einer dazugehörigen Decke und Badebekleidung aufgefunden, aber keine Person“, sagte Egbert Petz, Kreisbrandinspektor im Landkreis Roth, gegenüber dem Portal. Danach startete eine groß angelegte Suche. Neben der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk waren auch die Wasserwacht, die DLRG und die Polizei im Einsatz. Zeitweise waren sechs Boote im Wasser, drei davon mit Sonar, wie Andreas Dorr, Einsatzleiter der Kreiswasserwacht Südfranken, gegenüber Vifogra sagte.

Polizei findet vermisste Frau schlafend in Graben

Es stellte sich heraus, dass die Gesuchte eine Frau war. Zeugenaussagen zufolge hatte sie den Kanal verlassen und war in Richtung Hilpoltstein gegangen. „Eine weitere Person hat da noch mal gesehen, wie sie Richtung Hilpoltstein rein gelaufen ist. Somit war für uns klar, wir können das am Kanal abbrechen und die Suche verdichten auf Hilpoltstein“, so Petz weiter.

„Eine Befragung der Passanten ergab einen Hinweis zu einer weiblichen, alkoholisierten Person, die gegen 16:30 Uhr Richtung Hilpoltstein gelaufen sei. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte von den eingesetzten Polizeibeamten schnell eine mögliche infrage kommende Dame benannt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei zu dem Vorfall. „Die Polizeistreife konnte letztendlich die Dame, stark alkoholisiert und schlafend, in einem Graben auffinden, in der Nähe ihrer Wohnadresse“, heißt es dazu weiter. Die 48-Jährige gab laut Polizei an, dass sie am Kanal gewesen sei und dort ihre Sachen inklusive E-Bike vergesse habe.

„Happy End“: Vermisstensuche in Franken nimmt glückliches Ende

„Wir freuen uns alle, dass nichts weiter passiert ist, dass die Person gefunden worden ist und dass es ihr gut geht. Sie ist wohlauf“, wird Dorr zitiert. Ähnlich sieht es auch Petz: „Jetzt können wir sagen, wir haben ein Happy End, weil die Frau ist wohlauf und dann ist alles gut.“

Bei diesem Einsatz zeigte sich, wie wichtig die Beteiligung der Öffentlichkeit bei einer Vermisstensuche sein kann. Der Kreisbranddirektor sowie der Einsatzleiter der Wasserwacht betonten beide die entscheidende Rolle, die die Augenzeugenberichte spielten, um die Frau zu finden. (kam)

