Große Wahlpanne in Bayern: Tausende Menschen betroffen

Von: Lisa Metzger

In der Oberpfalz müssen fast 10.000 Briefwähler wegen einer Panne neu angeschrieben werden. Möglicherweise haben sie falsche Wahlzettel erhalten. Was genau an den Zetteln nicht stimmen soll.

Weiden - Am Mittwoch (13. September) meldeten sich einzelne Wählerinnen und Wähler bei der Stadt Weiden – auf ihren Wahlzetteln sei ein Fehler aufgetaucht. Statt dem eigenen Wahlkreis habe der benachbarte Stimmkreis Tirschenreuth auf den Stimmzetteln gestanden. Interne Recherchen der Stadt Weiden in der Oberpfalz deuten darauf hin, dass in einem Karton von 1000 Stimmzetteln ein falsch verpacktes Bündel mit 50 Wahlzetteln war. Bei den Stichprobenkontrollen von insgesamt 467.000 Wahlpapieren auf insgesamt 15 Paletten sei dieser Fehler letztlich unbemerkt geblieben, sagte eine Sprecherin der Stadt gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Weit mehr als 10.000 Personen müssen neu angeschrieben werden

Bei den Wahlzetteln handelt es sich um die Bezirkstagswahl, die am 8. Oktober parallel zur Landtagswahl stattfinden wird. Die Arbeit liegt jetzt bei den Wahlämtern: Diese müssen aus beiden Stimmkreisen nun alle Briefwählerinnen und -wähler anschreiben, die möglicherweise von der Verwechslung betroffen sein könnten. Allein im Stimmkreis Weiden sind dies rund 9800 Personen.

Bereits abgegebene Wahlbriefe „dürfen nicht mehr zurückgegeben werden“

Wer seinen bürgerlichen Pflichten bereits nachgekommen ist und die Wahlbriefe bereits ausgefüllt und verschlossen hat, könne bei den Behörden Ersatzunterlagen anfordern. Wer allerdings seinen Stimmzettel bereits an die Rathäuser zurückgeschickt hat, muss seinen Wahlschein für ungültig erklären. Erst dann, erklärt die Sprecherin der Stadt, könne der oder die Betroffene neue Unterlagen anfordern. Denn: „Wahlbriefe, die bereits beim Wahlamt eingegangen sind, dürfen nicht mehr zurückgegeben werden.“

