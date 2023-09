Große Wahlpanne nun auch in Oberbayern: Fehler bei der Briefwahl

Von: Lisa Metzger

Nach den Wahlpannen in der Oberpfalz ist es nun auch in Oberbayern zu Fehlern gekommen. Viele Menschen sind betroffen. Das ist bisher bekannt.

Weiden - Bei den Briefwahlen für die Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern, die am 8. Oktober stattfinden, ist es in der Oberpfalz gleich zu zwei Pannen gekommen, wie die Stadt Weiden am gestrigen Mittwoch bekannt gab. So sind in den Stimmkreisen Weiden und Tirschenreuth (Oberpfalz) neben falsch ausgeteilten Unterlagen nun auch falsch zugeschnittene Stimmzettel aufgetaucht. Das teilten die Behörden am Donnerstag (14. September) mit. Wie viele Menschen davon betroffen sind, lässt sich kaum abschätzen. Allein der Wahlkreis Weiden listet fast 10.000 Menschen.

Am 8. Oktober findet die Bayerische Landtagswahl statt. Doch bislang sind noch keine Wahlunterlagen bei den Wasserburgern eingetroffen. © picture alliance / dpa

Wahlpanne weitet sich aus: Nun ist auch Oberbayern betroffen

Und nun das: Wie die Deutsche Presseagentur am Donnerstag (14. September) mitteilt, ist nun auch Oberbayern von der Wahlpanne betroffen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie einigen Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen seien die Klebestreifen der roten Wahlumschläge defekt, ein sicheres Verschließen der geheimen Unterlagen nicht möglich. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen habe bereits mitgeteilt, dass diese umgetauscht oder selbst mit einem Klebestift oder einem Klebestreifen verschlossen werden könne. Das sei zulässig.

