Großeinsatz am Starnberger See: Rudertruppe kentert bei starkem Wellengang – Kältetod droht

Am Sonntag (5. November) haben fünf Wassersportler auf dem Starnberger See für ein Großaufgebot an Rettungskräften gesorgt. Dabei zählte jede Minute.

Starnberg – Auf dem Starnberger See ist es am Sonntag, 5. November, gegen 11.30 Uhr zu einem Großaufgebot der Rettungskräfte gekommen. Grund dafür waren fünf Ruderer, die auf dem See bei einer Wassertemperatur von gerademal 12 Grad in akuter Lebensgefahr schwebten.

Ruderer kentern bei starkem Wellengang

Die fünf Männer waren auf Höhe des Badegeländes Paradies in eine Notlage geraten: Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 30km/h und einem starken Wellengang ist ihr Vierer samt Steuermann gekentert. Es gelang den Männern, mit Paddeln und Hilferufen Spaziergänger auf sich aufmerksam zu machen. Diese alarmierten die Rettungskräfte. Daraufhin schickte die Leitstelle Fürstenfeldbruck eine große Anzahl an Einsatzkräften zum Unfallort. Unmittelbar nach dem Alarm machte sich ein Rettungsboot der DLRG Pöcking auf den Weg.

Pro Grad Wassertemperatur bleibt eine Minute Zeit, um zu überleben

Wie Oliver Jauch von der Kreiswasserwacht des Bayerischen Roten Kreuz in einer Mitteilung schildert, hatten die Ruderer viel Glück. Die Bootsbesatzung befand sich zu diesem Zeitpunkt zufälligerweise an der Station und konnte sofort ausrücken. Viel Zeit blieb den Rettern ohnehin nicht: Die Ruderer hatten keine Rettungswesten an. Zudem reichen wenige Minuten bei der aktuellen Wassertemperatur aus, bis man unterkühlt das Bewusstsein verliert, erklärt Jauch in der Pressemitteilung. Als Faustregel gelte: nach einem Sturz ins kalte Wasser bleibt pro Grad Wassertemperatur gerade einmal eine Minute Zeit, um zu überleben, sagt Jauch.

Großaufgebot an Einsatzkräften am Starnberger See

Die leicht bekleideten Wassersportler wurden im Anschluss zur Wasserrettungsstation Possenhofen gebracht, wo sich die Einsatzkräfte der Wasserwacht Feldafing gemeinsam mit der Besatzung der DLRG um die Bergung des havarierten Ruderbootes kümmerten. Die Ruderer waren deutlich unterkühlt und wurden erstversorgt, einer der Ruderer musste aufgrund seiner Unterkühlung jedoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Einsatz waren die Wasserwachten aus Feldafing, Starnberg, Tutzing und Wolfratshausen sowie die DLRG Possenhofen, zwei Rettungshubschrauber und der Landrettungsdienst mit zwei Notärzten und der Freiwilligen Feuerwehr Pöcking beteiligt.

Überrascht waren die Einsatzkräfte vor allem über den Zeitpunkt des Alarms, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Aufgrund des Ramsar-Abkommens zum Schutz der Wasservögel sollten zwischen November und März keine Sportler auf dem See unterwegs sein. Um weitgereisten Zugvögeln die nötige Ruhe zu geben, soll der Starnberger See dadurch im Winterhalbjahr den Wasservögeln überlassen werden.

