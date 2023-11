Großeinsatz der Polizei bei Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt: 100 Beamte vor Ort

Von: Felix Herz

Im Rahmen eines versuchten Tötungsdeliktes bei einer Tankstelle in Hemau wurden am Mittwoch zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. © vifogra / Haubner

Anfang November hatte sich ein versuchtes Tötungsdelikt in Hemau ereignet. Nun wurden zwei weitere Personen festgenommen.

Hemau – Ein Großaufgebot der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und der Bereitschaftspolizei hat am Mittwoch, 22. November, in Hemau einen umfangreichen Einsatz durchgeführt. Dies teilte die Regensburger Kriminalpolizeiinspektion mit.

Einsatz in den frühen Morgenstunden – insgesamt neun Objekte durchsucht

Im Zuge der Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt, das sich Anfang des Monats an einer Tankstelle in Hemau ereignete, wurden zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer, 18 und 24 Jahre alt und bulgarischer Herkunft, befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Der Einsatz begann bereits in den frühen Morgenstunden und umfasste die Durchsuchung von insgesamt neun Objekten. Über 100 Polizeikräfte waren im Einsatz und stellten diverse Datenträger, Kleidung und andere Gegenstände sicher, die zur Aufklärung des Verbrechens beitragen könnten.

Ermittlungen zu versuchtem Tötungsdelikt dauern an – Hoffnung auf Beweismittel

Die beiden Opfer des versuchten Tötungsdelikts, Deutsche mit kasachischen Wurzeln, konnten mittlerweile das Krankenhaus verlassen. Ein weiterer Tatverdächtiger, der bereits kurz nach dem Vorfall festgenommen wurde, sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an und die Polizei hofft, durch die sichergestellten Beweismittel und die Festnahme der beiden weiteren Tatverdächtigen, das Verbrechen aufklären zu können.

