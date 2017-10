Großeinsatz in Unterammergau: Holz-Betrieb steht lichterloh in Flammen

Feuerwehren im Einsatz

+ © Schauer Großbrand bei der Holzindustrie in Unterammergau. © Schauer

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind am späten Montagabend in Unterammergau im Einsatz, die Holzindustrie steht lichterloh in Flammen.