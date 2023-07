Großer Spritvergleich vor den Sommerferien: Hier können Bayerns Autofahrer beim Tanken Geld sparen

Von: Leyla Yildiz

Wer mit dem Auto in den Sommerferien weg fährt, der weiß, dass Sprit in vielen Ländern unterschiedlich kostet. Hier können die Bayern Geld sparen.

München/Brüssel - In den Sommerferien fahren viele Bayern mit dem Auto ins Ausland und können dabei oftmals beim Tanken Geld sparen. Sowohl für Diesel als auch für Superbenzin der Sorte E5 sind die Preise in vielen, aber nicht allen Ländern niedriger als in Deutschland, wie aus Daten der EU-Kommission und des Schweizer Verkehrsclubs TCS hervorgeht. Dabei können die Preise einen gewaltigen Unterschied haben: Je nach Ziel und Kraftstoff ist eine Ersparnis von 15 bis 20 Cent pro Tank durchaus möglich - natürlich nur, wenn man auf der richtigen Seite der Grenze tankt.

Die Sommerferien beginnen zum 29./30. Juli - das bedeutet wieder volle Autobahnen. Wir haben einen Überblick über die Brennpunkte.

Unter den bayerischen Nachbarländern hat Tschechien die niedrigsten Spritpreise. Am Montag - für die meisten Länder liegen keine aktuelleren Vergleichszahlen vor - war ein Liter Super in Tschechien um 33 Cent billiger, der Liter Diesel um 30 Cent. Auch in Österreich, wo Super 29 Cent und Diesel 10 Cent billiger ist, lässt sich gut sparen.

In die Sommerferien mit dem Auto: Spritpreise im Ausland meist günstiger

Geht die Reise in den Südosten Europas, lohnt es sich das Tanken noch etwas auf die lange Bank zu schieben: In Slowenien ist Super um 40 Cent billiger, Diesel um 13 Cent. In Kroatien betrug der Unterschied am Montag 36 Cent für Benzin und 14 Cent für Diesel. Nur geringe Unterschiede gibt es zu Italien. Dort war Benzin am Montag minimal billiger, Diesel ein paar Cent teurer.

In der Schweiz kommen vor allem Dieselfahrer nicht günstig weg. Im Vergleich zu Bayern kostete der Kraftstoff am Mittwoch rund 30 Cent mehr - Benzinpreise sind hingegen ähnlich wie in Deutschland.

Tanken ist im Ausland meist günstiger als in Bayern. © Imagebroker/Imago

Preisunterschiede beim Sprit: Meist Angleichungseffekte in der Nähe der Grenzen

Die Preisunterschiede beziehen sich dabei jeweils auf Länderdurchschnitte und ergeben sich nicht zwingend direkt beim Grenzübertritt. Oft gibt es in Grenznähe Angleichungseffekte, zudem praktisch überall Schwankungen der Preise von Tag zu Tag, nach Regionen, Marken und Uhrzeiten. (ly/dpa)

