Großer Wirbel um Würzburg: Fleischverbot am Stadtfest? Stadt klärt über „Fehlinformation" auf

Würzburg klärt auf: Weil im Netz Falschmeldungen über ein angebliches Fleischverbot auf dem Stadtfest im September kursieren, veröffentlichte die Stadt nun eine Pressemitteilung.

Gibt es beim Würzburger Stadtfest im September ein Fleischverbot? Diese Information kursiert im Netz – und sorgt für ordentlich Ärger. Umsonst.

Würzburg – Um Würzburg herum wird es nicht ruhig in diesen Tagen. Zuletzt sorgte eine Meldung für Wirbel, wonach es auf dem Würzburger Hafensommer kein Fleisch geben soll. Das stimmt auch – sie hatte aber auch eine Fehlinformation zu Folge, die enorm viel Staub aufwirbelte.

Fleischverbot und Fleischangebot: In Würzburg geht‘s um die Wurst

Die Stadt Würzburg sieht sich derzeit mit einem ziemlichen Shitstorm im Netz konfrontiert. Grund dafür ist, dass es beim Würzburger Stadtfest im September kein Fleisch geben soll. Bei dieser Meldung handelt es sich aber um eine Fehlinformation. In einer Pressemitteilung klärte „Stadtmarketing Würzburg macht Spaß e.V.“ nun über die Sachlage auf. „Selbstverständlich gibt es daher auf dem Würzburger Stadtfest 2023 neben Bratwürsten nichtveganer Art auch Steaks, Pizza mit und ohne Wurst und weitere fleischhaltige Speisen.“

Hintergrund ist folgender: Laut Pressemitteilung hätten einige überregionale Medien den Würzburger Hafensommer und das Würzburger Stadtfest in einen Topf geworfen, und vermeldet, dass es dort kein Fleisch geben soll. Fakt ist aber, dass es nur beim Hafensommer kein Fleisch geben soll. Beim Stadtfest, das laut Pressemitteilung „am 15. und 16. September zum 33. Mal zehntausende Besucher in die Würzburger Innenstadt ziehen wird“, sei jeder willkommen, egal ob „Carnivore, Vegetarier oder Veganer“.

Fleisch beim Würzburger Stadtfest: Shitstorm nach „Fehlinformation“

Es handle sich, so heißt es in der Pressemitteilung, beim „Stadtfest-Fleischverbot“ um eine „Fehlinformation“. Wegen dieser seien in den letzten Tagen zahlreiche Nachfragen und E-Mails bei der Organisation eingegangen. Im Netz zeigt sich außerdem eine recht aufgeheizte Stimmung wegen des angeblichen Fleischverbots. Mit deutlichen Worten klärt das Würzburger Stadtmarketing daher nun auf und hebt zum Beispiel hervor, dass für den Samstagmorgen „sogar ein traditionelles Weißwurstfrühstück zu zünftiger Musik und für den Mittag ein Schnitzelfest in Planung“ seien.

Beim Hafensommer allerdings soll tatsächlich kein Fleisch angeboten werden. Dieser hat mit dem Stadtfest aber nichts gemein und findet auch schon früher statt: vom 21. Juli bis zum 6. August. Dort dürfen sich Besucher auf eine breite Auswahl von vegetarischen und veganen Gerichten freuen. (fhz)

