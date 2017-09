Oberammergau: Zwei Männer verletzen Spaziergänger mit Messer - Polizei fahndet

Spurensuche in der Hubertusstraße: Kripo-Beamte nehmen den möglichen Tatort unter die Lupe.

Eine Großfahndung hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Oberammergau eingeleitet. Ein Einheimischer hatte sich verletzt im Krankenhaus gemeldet und angegeben, dass ihm zwei Unbekannte seinen Rucksack entreißen wollten.

Oberammergau - Verletzt, offenbar durch Messerstiche, ist ein etwa 40-jähriger Oberammergauer am Donnerstagmorgen im Krankenhaus erschienen. Nach Auskunft der Polizei gab er an, von zwei Unbekannten überfallen worden zu sein. Angeblich wollten ihm die beiden Männer seinen Rucksack entreißen.

Daraufhin leiteten die Beamten eine Großfahndung ein. Noch steht aber nicht fest, was tatsächlich in den frühen Morgenstunden passiert ist. Die Vernehmungen laufen.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Angriff am Donnerstag gegen 6.20 Uhr in der Früh unweit der Rheumaklinik in Oberammergau zugetragen. Die zwei Unbekannten waren zu diesem Zeitpunkt gemeinsam auf einem Fahrrad unterwegs und hätten plötzlich die Herausgabe des Rucksackes gefordert. Nachdem der Geschädigte diesen nicht herausgeben wollte, sei er durch einen der Täter mit einem Messer angegriffen und im Bauchbereich verletzt worden. Die beiden jungen Männer wären im Anschluss ohne Beute geflüchtet, offenbar aufgeschreckt durch den Lichtkegel eines nahenden Fahrzeuges mit Weilheimer Kennzeichen.

Täterbeschreibung:

Die beiden Täter werden als etwa 17 bis 25 Jahre alte Männer beschrieben. Beide trugen dunkle Kapuzenpullis mit ins Gesicht gezogenen Kapuzen, blaue Jeanshosen und konnten sich offenbar auf Grund Sprachbarriere nur schwer ausdrücken. Beschrieben werden sie auch als eher nordafrikanischer Typ, einer der Männer trug einen Dreitagebart.

Zeugen gesucht:

Konnte jemand das Geschehen, also die Auseinandersetzung, unweit der Oberammergauer Rheumaklink beobachten? Sind die beiden Täter, die gemeinsam auf einem einzelnen Fahrrad unterwegs gewesen sein sollen, jemandem aufgefallen? Wer fuhr zu Tatzeit (etwa 06.20 Uhr) mit seinem Fahrzeug in Kliniknähe, möglicherweise mit Weilheimer Kennzeichen ausgestattet? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.